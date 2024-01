Издание The Banker признало главу НБУ лучшим главой центробанка в Европе и мире

Руководитель НБУ Андрей Пышный назван лучшим главой центробанка в Европе и мире по версии авторитетного британского издания The Banker.

Глава НБУ возглавил мировой рейтинг лучших руководителей ЦБ

Что важно понимать, реакция издания каждый год присуждает награду The Banker Central Banker of the Year руководителям центробанков, которым лучше всего удалось стабилизировать экономику своей страны и стимулировать ее рост.

Главные успехи Андрея Пышного в должности главы НБУ состоят в:

росте доверия к гривне: по данным НБУ, срочные вклады физических лиц в нацвалюте за 11 месяцев 2023 года выросли на 28%;

почти двукратном росте заимствований на внутреннем долговом рынке;

снижении инфляции с 26,6% до 5,1% за 11 месяцев 2023;

отказ от монетарного финансирования и переход от фиксированного обменного курса к его управляемой гибкости, что привело к сокращению спреда между курсами на наличном и безналичном рынках.

Нельзя также не вспомнить о достижениях Андрея Пышного во время переговоров с Международным валютным фондом относительно открытия новой четырехлетней программы расширенного финансирования EFF и ее выполнения в течение года.

Также эксперты отметили программу Power Banking, которая смогла обеспечить стабильную работу украинских банков в условиях продолжительных отключений электроэнергии.

Как Андрей Пышный отреагировал на награду от The Banker

По словам главы НБУ, для него настоящая честь получить такое звание, поскольку оно де-факто является международным признанием успехов и возможностей всего украинского народа.

Это огромная привилегия и ответственность: возглавлять команду профессионалов НБУ и вносить наш вклад в устойчивость страны во времена жестоких испытаний, – отметил Андрей Пышный. Поделиться

Глава Нацбанка отмечает, что никто в мире не мог предложить нам универсальный набор решений на случай полномасштабной войны, поэтому ему и его команде пришлось внедрять собственные.