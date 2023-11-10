НБУ ввел в обращение памятную монету с Антоновским мостом
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НБУ ввел в обращение памятную монету с Антоновским мостом

НБУ
Монета
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Национальный банк Украины 10 ноября представил новую версию монеты 10 грн. На реверсе монеты – стилизованное изображение Антоновского моста.

Памятная монета «Антоновский мост»

Тираж новой монеты будет лимитирован. Но монета не будет коллекционной, а будет находиться в свободном обращении.

Монета посвящена наиболее упоминавшемуся во время войны мосту в Украине – одной из трех ключевых переправ через Днепр в Херсонской области, стратегически важному объекту для региона и страны в целом – Антоновскому мосту.

Фото – bank.gov.ua

На реверсе монеты – стилизованное изображение Антоновского моста и реки Днепр с высоты птичьего лета и транспортные развязки на обоих концах моста. На аверсе – номинал монеты, год чеканки и герб Украины в обрамлении древнерусского орнамента.

К годовщине освобождения Херсонщины от оккупантов Национальный банк отчеканил монету, которая будет ежедневно находиться в обращении и символически будет напоминать об единении, отваге и выносливости украинского народа в условиях российской агрессии, - подчеркнул глава Национального банка Украины Андрей Пышный.

Тираж монеты с Антоновским мостом составит 10 млн. штук – это примерно 6% от текущего количества монет номинала 10 грн.

До конца 2023 года планируется введение в обращение еще одной монеты, посвященной Вооруженным Силам Украины.

Что известно о памятных монетах от НБУ

27 октября Нацбанк выпустил памятную монету ко Дню украинской письменности. Она изготовлена из серебра, имеет номинал в 10 гривен и тираж до 5 тысяч штук.

До этого НБУ выпустил монету, посвященную военной разведке. Ее номинал - 5 гривен.

24 августа Нацбанк представил новую памятную монету «Смелость быть. UA». Ее посвятили Дню Независимости.

4 августа Национальный банк продемонстрировал новую памятную монету ПВО — надежный щит Украины. На ней – изображение ЗРК Patriot. Ее посвятили «подвигам и героизму воинов Сил противовоздушной обороны».

В мае Нацбанк выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ. Ее номинал - 10 гривен

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