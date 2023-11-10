НБУ ввів у обіг памʼятну монету з Антонівським мостом

Памʼятна монета «Антонівський міст»

Тираж нової монети буде лімітований. Але монета не буде колекційною, а знаходитиметься у вільному обігу.

Монета присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні – одній з трьох ключових переправ через Дніпро в Херсонській області, стратегічно важливому об’єкту для регіону та країни в цілому - Антонівському мосту.

Фото – bank.gov.ua

На реверсі монети — стилізоване зображення Антонівського мосту і річки Дніпро з висоти пташиного лету та транспортні розвʼязки на обох кінцях мосту. На аверсі — номінал монети, рік карбування і герб України в обрамленні давньоруського орнаменту.

До річниці визволення Херсонщини від окупантів Національний банк відкарбував монету, яка щодня перебуватиме в обігу і символічно нагадуватиме про єднання, відвагу та витривалість українського народу в умовах російської агресії, – наголосив голова Національного банку України Андрій Пишний. Поширити

Тираж монети з Антонівським мостом становитиме 10 млн штук – це приблизно 6% від поточної кількості монет номіналу 10 грн.

До кінця 2023 року планується введення в обіг ще однієї такої монети, яка буде присвячена Збройним Силам України.

Що відомо про памʼятні монети від НБУ

27 жовтня Нацбанк випустив памʼятну монету до Дня української писемності. Вона виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень і тираж до 5 тисяч штук.

До цього НБУ випустив монету, присвячену воєнній розвідці. Її номінал — 5 гривень.

24 серпня Нацбанк презентував нову памʼятну монету «Сміливість бути. UA». Її присвятили Дню Незалежності.

4 серпня Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». На ній — зображення ЗРК Patriot. Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».

У травні Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень