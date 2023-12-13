НБУ впервые в истории поднял официальный курс доллара свыше 37 грн
Категория
Экономика
Дата публикации

НБУ впервые в истории поднял официальный курс доллара свыше 37 грн

НБУ
нбу
Читати українською

Национальный банк Украины (НБУ) впервые в истории поднял курс доллара более 37 гривен. Однако в отличие от официального обменный курс был значительно выше осенью прошлого года – до 43 гривен.

НБУ впервые в истории поднял официальный курс доллара выше 37 гривен

Официальный курс на 14 декабря 2023 установлен на таком уровне: 37,0245 грн за 1 доллар (+0,0384 грн).

Курс евро будет составлять 39,9217 гривен за 1 евро (+0,0159 грн).

На межбанке сегодня курс вырос на 4 копейки до 37,03-37,05 грн/доллар (покупка-продажа).

На наличном рынке курс упал на пять копеек до 37,70 гривен за доллар.

Официальный курс

Напомним, Национальный банк (НБУ) 3 октября ввел режим управляемой гибкости обменного курса. До этого с начала войны НБУ держал фиксированный курс гривны по отношению к доллару, сначала 29,25 грн/доллар, а с 21 июля 2022 года - 36,57 грн/доллар.

Пока официальный курс устанавливается по результатам торгов на межбанке, где доминирует НБУ и фактически контролирует курс.

Финансовые аналитики прогнозируют, что курс доллара в течение следующих 12 месяцев составит около 40 гривен.

Больше по теме

Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Чего ждать от курса гривни в конце 2023 года — предупреждение эксперта
Гривна
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Бойцы ГУР атаковали две радиолокационные станции в Курской области РФ – видео
ГУР
ГУР
Категория
Экономика
Дата публикации
Додати до обраного
Эксперт озвучила прогноз относительно колебания курса доллара
доллар

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.