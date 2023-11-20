Эксперт озвучила прогноз относительно колебания курса доллара

Банкир Анна Золотько обращает внимание на то, что в середине ноября произошел умеренный рост спроса на иностранную валюту со стороны населения. По ее словам, последние события заблокировали тенденции к укреплению гривны на наличном рынке.

Что важно знать о ситуации на валютном рынке

Эксперт отмечает, что в середине ноября часть дополнительного спроса была абсорбирована безналичными каналами приобретения валюты.

Кроме того, указано, что несколько дней назад статистика Нацбанка зафиксировала незначительное увеличение среднедневных объемов покупки доллара населением.

Хотя из-за всплеска спроса на иностранную валюту в середине недели был зафиксирован умеренный рост курса, но уже на пятничных торгах по ВРУ котировки опустились до уровня 36,09 – 36,10 гривен за доллар. Поделиться

Банкир обращает внимание на то, что на прошлой неделе наличный курс покупки долларов США удерживался в узком коридоре 37,7 – 37,75 гривны за доллар. На безналичном рынке ситуация также существенно не изменилась.

Скоро начнется благоприятный период для гривны

Как отмечает Анна Золотько, начало второй декады месяца традиционно является благоприятным периодом для национальной валюты.

Кроме того, уже в скором времени может начаться резкое оживление потребительского спроса из-за масштабных маркетинговых мероприятий в так называемую "черную пятницу".

На мой взгляд, стоимость американского доллара в течение следующей недели будет находиться в диапазоне 37,4 – 37,9 гривны за доллар, – прогнозирует банкир. Поделиться

По ее словам, ожидаемые распродажи и подготовка к ним будут отвлекать гривневую ликвидность населения от валютного рынка.

Учитывая тот факт, что разрыв между безналичным и наличным курсами остается достаточно значительным, следует ожидать умеренного укрепления гривны в наличном сегменте.