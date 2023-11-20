Експертка озвучила прогноз щодо коливань курсу долара

Банкірка Анна Золотько звертає увагу на те, що в середині листопада відбулося помірне зростання попиту на іноземну валюту з боку населення. За її словами, останні події заблокували тенденції до зміцнення гривні на готівковому ринку.

Що важливо знати про ситуацію на валютному ринку

Експертка наголошує, що середині листопада, частина додаткового попиту була абсорбована безготівковими каналами придбання валюти.

Окрім того, зазначається, що декілька днів тому статистика Нацбанку зафіксувала незначне збільшення середньоденних обсягів купівлі долара населенням.

Хоча через сплеск попиту на іноземну валюту в середині тижня було зафіксовано помірне зростання курсу. Але вже на п’ятничних торгах на ВРУ котирування опустилися до рівня 36,09 – 36,10 гривень за долар. Поширити

Банкірка звертає увагу на те, що протягом минулого тижня готівковий курс купівлі доларів США утримувався у вузькому коридорі 37,7 – 37,75 гривні за долар. На безготівковому ринку ситуація також суттєво змінилися.

Скоро почнеться сприятливий період для гривні

Як зазначає Анна Золотько, початок другої декади місяця традиційно є сприятливим періодом для національної валюти.

Окрім того, уже незабаром може початися різке пожвавлення споживчого попиту через масштабні маркетингові заходи у так звану "чорну п’ятницю".

На мою думку, вартість американського долара протягом наступного тижня знаходитиметься в діапазоні 37,4 – 37,9 гривні за долар, – прогнозує банкірка. Поширити

За її словами, очікувані розпродажі та підготовка до них, будуть відволікати гривневу ліквідність населення від валютного ринку.

Враховуючи той факт, що розрив між безготівковим та готівковим курсами залишається доволі значним, слід очікувати на помірне зміцнення гривні у готівковому сегменті.