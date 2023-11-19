Чего ждать от курса гривни в конце 2023 года — предупреждение эксперта

Многие украинцы готовятся к ослаблению курса гривны в период зимних праздников. Однако существенных изменений не произойдет.

Каким может быть курс гривны в период новогодних праздников

Эксперт Даниил Монин предупреждает украинцев о том, что гривну может ждать девальвация. По его словам, это может произойти в конце 2023 года.

Монин обращает внимание на то, что конец года – это всегда повышенные расходы бюджета.

Нельзя также игнорировать тот факт, что деньги идут частично на покупку валюты.

Эксперт отмечает, что команда регулятора готова тратить валюту под финансовую помощь, поэтому девальвация будет несущественной, а курс вряд ли опустится ниже 37,5 гривны.

Что важно понимать, продажа валюты может немного возрасти до новогодних праздников, поскольку часть сбережений населения будет израсходована на подготовку.

Однако маловероятно, что это сильно повлияет на курс.

Что не так с политикой Нацбанка

Даниил Монин не скрывает, что он недоволен действиями команды НБУ.

Эксперт обращает внимание на то, что курсообразование сейчас – чистое желание Национального банка. А с запуском плавающего курса его поведение нелогично.

При дефиците валюты в 3,3 миллиарда долларов нужно иметь несколько иную логику, - отмечает он. Поделиться

По убеждению Даниила Монина, с дефицитом торговли в 37–39 миллиардов долларов валюту ждет только девальвация.

Нужно ли готовиться к изменениям наличного курса

По словам банкира Тараса Лесового, он не верит в то, что украинцы ощутят реальное влияние ожидаемого среднегодового курса на наличный рынок.

Вполне возможно, мы ощутим только психологическое влияние.

Он предполагает, что ситуативно может увеличиться спрос на валюту.