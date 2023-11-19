Чого чекати від курсу гривні наприкінці 2023 року — попередження експерта
Категорія
Економіка
Дата публікації

Чого чекати від курсу гривні наприкінці 2023 року — попередження експерта

гривня
Джерело:  24 канал

Чимало українців готуються до послаблення курсу гривні у період зимових свят. Однак суттєвих змін не відбудеться.

Яким може бути курс гривні у період новорічних свят

Експерт Данило Монін попереджає українців про те, що на гривню може чекати девальвація. За його словами, це може відбутися наприкінці 2023 року.

Монін звертає увагу на те, що кінець року – це завжди підвищені витрати бюджету.

Не можна також ігнорувтаи той факт, що гроші йдуть частково на купівлю валюти.

Експерт наголошує, що команда регулятора готова витрачати валюту під фінансову допомогу, тому девальвація буде несуттєвою, а курс навряд опуститься нижче 37,5 гривні.

Що важливо розуміти, продаж валюти може трохи зрости до новорічних свят, оскільки частину заощаджень населення буде витрачено на підготовку.

Однак, малоймовірно, що це сильно вплине на курс.

Що не так з політикою Нацбанку

Данило Монін не приховує, що він невдоволений діями команди НБУ.

Експерт звертає увагу на те, що курсоутворення зараз – це чисте бажання Національного банку. А із запуском плаваючого курсу його поведінка нелогічна.

При дефіциті валюти у 3,3 мільярда доларів треба мати дещо іншу логіку, – зазначає він.

На переконання Данила Моніна, з дефіцитом торгівлі у 37–39 мільярда доларів на валюту чекає лише девальвація.

Чи потрібно готуватися до змін готівкового курсу

За словами банкіра Тараса Лєсового, він не вірить в те, що українці відчують реальний вплив очікуваного середньорічного курсу на готівковий ринок.

Цілком можливо, ми відчуємо лише психологічний вплив.

Він припускає, що ситуативно може збільшитися попит на валюту.

Однак вже 3 тижні валютний ринок живе в умовах домінування пропозиції над попитом — що миттєво проявилося в зниженні курсів валют. Тобто, повторюся, „бюджетний“ курс — це орієнтир, а фактичний курс залежатиме від цілої низки факторів, — зазначає експерт.

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