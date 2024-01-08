Глава НБУ озвучив прогноз щодо коливань курсу долара у 2024
Категорія
Економіка
Дата публікації

Глава НБУ озвучив прогноз щодо коливань курсу долара у 2024

долар
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Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Очільник Нацбанку Андрій Пишний прогнозує, що курс долара протягом поточного року буде коливатися під впливом зовнішніх факторів. За його словами, насамперед мовиться про сезонність та зміни всередині ринку.

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Як зазначає глава регулятора, НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.

Андрій Пишний також пояснив, що його команда має гамір утримувати курсову стабільність та надалі популяризувати гривню.

Одним з найважливіших рішень Нацбанку у 2023 році банкір вважає перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.

Що важливо розуміти, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну регулятор був змушений ввести фіксований курс.

Як відомо, у липні 2022 року курс долара сягнув 36,6 гривні.

Це стало причиною утворення множинності курсу, тобто його розділення на міжбанківський, офіційний, в обмінниках та на сірому ринку. Різниця між курсами була суттєва і це спричиняло нестабільність фінансового ринку.

У зв'язку з цим Нацбанк розпочав активну боротьбу з утвореною множинністю.

За словами Андрія Пишного, коли ця різниця у курсах дійсно значна, то виникає арбітраж, спекуляції та неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності.

Робити прогноз курсу зараз недоцільно, однак НБУ готується регулювати фінансовий ринок. Як і раніше, гривневі заощадження принесуть значний дохід, при цьому валютні депозити однаково залишаться прибутковими, - наголошує глава НБУ.

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Заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук звертає увагу на те, що на процес ослаблення гривні в кінці 2023 року та на початку 2024 року впливають дуже багато факторів.

За його словами, зокрема йдеться про стрімкий ріст попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків.

Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни, - зазначив Ніколайчук.

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