Глава НБУ озвучив прогноз щодо коливань курсу долара у 2024

Очільник Нацбанку Андрій Пишний прогнозує, що курс долара протягом поточного року буде коливатися під впливом зовнішніх факторів. За його словами, насамперед мовиться про сезонність та зміни всередині ринку.

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Як зазначає глава регулятора, НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.

Андрій Пишний також пояснив, що його команда має гамір утримувати курсову стабільність та надалі популяризувати гривню.

Одним з найважливіших рішень Нацбанку у 2023 році банкір вважає перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.

Що важливо розуміти, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну регулятор був змушений ввести фіксований курс.

Як відомо, у липні 2022 року курс долара сягнув 36,6 гривні.

Це стало причиною утворення множинності курсу, тобто його розділення на міжбанківський, офіційний, в обмінниках та на сірому ринку. Різниця між курсами була суттєва і це спричиняло нестабільність фінансового ринку. Поширити

У зв'язку з цим Нацбанк розпочав активну боротьбу з утвореною множинністю.

За словами Андрія Пишного, коли ця різниця у курсах дійсно значна, то виникає арбітраж, спекуляції та неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності.

Робити прогноз курсу зараз недоцільно, однак НБУ готується регулювати фінансовий ринок. Як і раніше, гривневі заощадження принесуть значний дохід, при цьому валютні депозити однаково залишаться прибутковими, - наголошує глава НБУ. Поширити

У Нацбанку відповіли, чому у січні почав рости курс долара

Заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук звертає увагу на те, що на процес ослаблення гривні в кінці 2023 року та на початку 2024 року впливають дуже багато факторів.

За його словами, зокрема йдеться про стрімкий ріст попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків.