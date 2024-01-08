Глава НБУ озвучив прогноз щодо коливань курсу долара у 2024

Очільник Нацбанку Андрій Пишний прогнозує, що курс долара протягом поточного року буде коливатися під впливом зовнішніх факторів. За його словами, насамперед мовиться про сезонність та зміни всередині ринку.
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Як зазначає глава регулятора, НБУ буде присутнім на валютному ринку та згладжувати надмірні і небезпечні коливання.
Андрій Пишний також пояснив, що його команда має гамір утримувати курсову стабільність та надалі популяризувати гривню.
Одним з найважливіших рішень Нацбанку у 2023 році банкір вважає перехід від фіксованого до керованого гнучкого курсу.
Що важливо розуміти, на тлі повномасштабного російського вторгнення в Україну регулятор був змушений ввести фіксований курс.
Як відомо, у липні 2022 року курс долара сягнув 36,6 гривні.
У зв'язку з цим Нацбанк розпочав активну боротьбу з утвореною множинністю.
За словами Андрія Пишного, коли ця різниця у курсах дійсно значна, то виникає арбітраж, спекуляції та неможливість забезпечити курсову стійкість і, що важливо, формувати очікування стабільності.
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Заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук звертає увагу на те, що на процес ослаблення гривні в кінці 2023 року та на початку 2024 року впливають дуже багато факторів.
За його словами, зокрема йдеться про стрімкий ріст попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків.
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