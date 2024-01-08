Глава НБУ озвучил прогноз касательно колебаний курса доллара в 2024 году
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Экономика
Дата публикации

Глава НБУ озвучил прогноз касательно колебаний курса доллара в 2024 году

доллар
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Глава Нацбанка Андрей Пышный прогнозирует, что курс доллара в течение текущего года будет колебаться под влиянием внешних факторов. По его словам, в первую очередь речь идет о сезонности и изменениях внутри рынка.

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Как отмечает глава регулятора, НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные колебания.

Андрей Пышный также обїяснил, что его команда будет удерживать курсовую стабильность и в дальнейшем популяризировать гривну.

Одним из важнейших решений Нацбанка в 2023 году банкир считает переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.

Что важно понимать, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину регулятор вынужден был ввести фиксированный курс.

Как известно, в июле 2022 года курс доллара составил 36,6 гривны.

Это послужило причиной образования множественности курса, то есть его разделения на межбанковском, официальном и сером рынках, а также в обменниках. Разница между курсами была существенная и это влекло за собой нестабильность финансового рынка.

В связи с этим Нацбанк начал активную борьбу с образовавшейся множественностью.

По словам Андрея Пышного, когда эта разница в курсах действительно значительна, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что важно, формировать ожидания стабильности.

Делать прогноз курса сейчас нецелесообразно, однако НБУ готовится регулировать финансовый рынок. По-прежнему гривневые сбережения принесут значительный доход, при этом валютные депозиты все равно останутся прибыльными, - отмечает глава НБУ.

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Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук обращает внимание на то, что на процесс ослабления гривны в конце 2023 года и начале 2024 года влияют очень много факторов.

По его словам, в частности речь идет о стремительном росте спроса на валюту и увеличении бюджетных расходов.

Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны, - отметил Николайчук.

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