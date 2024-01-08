Глава НБУ озвучил прогноз касательно колебаний курса доллара в 2024 году

Глава Нацбанка Андрей Пышный прогнозирует, что курс доллара в течение текущего года будет колебаться под влиянием внешних факторов. По его словам, в первую очередь речь идет о сезонности и изменениях внутри рынка.
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Как отмечает глава регулятора, НБУ будет присутствовать на валютном рынке и сглаживать чрезмерные и опасные колебания.
Андрей Пышный также обїяснил, что его команда будет удерживать курсовую стабильность и в дальнейшем популяризировать гривну.
Одним из важнейших решений Нацбанка в 2023 году банкир считает переход от фиксированного к управляемому гибкому курсу.
Что важно понимать, на фоне полномасштабного российского вторжения в Украину регулятор вынужден был ввести фиксированный курс.
Как известно, в июле 2022 года курс доллара составил 36,6 гривны.
В связи с этим Нацбанк начал активную борьбу с образовавшейся множественностью.
По словам Андрея Пышного, когда эта разница в курсах действительно значительна, возникает арбитраж, спекуляции и невозможность обеспечить курсовую устойчивость и, что важно, формировать ожидания стабильности.
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Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук обращает внимание на то, что на процесс ослабления гривны в конце 2023 года и начале 2024 года влияют очень много факторов.
По его словам, в частности речь идет о стремительном росте спроса на валюту и увеличении бюджетных расходов.
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