Почему снова растет курс доллара — объяснение НБУ

Как отмечает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, на процесс ослабления гривни в конце 2023 года и начале 2024 года влияют очень много факторов.

В НБУ назвали причины роста курса доллара

В регуляторе обращают внимание на то, что во время действия политики управляемой гибкости обменного курса колебания курса являются обычным явлением.

Сергей Николайчук отмечает, что стремительный рост спроса на валюту и увеличение бюджетных расходов влияют на ослабление гривни.

Кроме того, указано, что на валютный рынок повлияли психологические факторы, связанные с задержкой международной помощи.

Нельзя также игнорировать фактор войны, ведь наша армия постоянно нуждается в дополнительном финансировании.

Несмотря на это, благодаря успешному приспособлению валютного рынка к управляемой гибкости НБУ, как и декларировалось, постепенно увеличивает амплитуду курсовых колебаний. Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны. Поделиться

Как отмечает Сергей Николайчук, колебания гривни не оказывают существенного влияния на ее прочность.

Может ли НБУ вернуться к фиксированному курсу

В Нацбанке предупреждают украинцев о том, что по состоянию на сегодняшний день возвращение к фиксированному курсу даже не обсуждается.

Представитель регулятора отметил, что НБУ сознательно отошел от этой политики и не планирует возвращаться к ней.