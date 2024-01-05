Почему снова растет курс доллара — объяснение НБУ

Как отмечает заместитель главы Нацбанка Сергей Николайчук, на процесс ослабления гривни в конце 2023 года и начале 2024 года влияют очень много факторов.
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В регуляторе обращают внимание на то, что во время действия политики управляемой гибкости обменного курса колебания курса являются обычным явлением.
Сергей Николайчук отмечает, что стремительный рост спроса на валюту и увеличение бюджетных расходов влияют на ослабление гривни.
Кроме того, указано, что на валютный рынок повлияли психологические факторы, связанные с задержкой международной помощи.
Нельзя также игнорировать фактор войны, ведь наша армия постоянно нуждается в дополнительном финансировании.
Как отмечает Сергей Николайчук, колебания гривни не оказывают существенного влияния на ее прочность.
Может ли НБУ вернуться к фиксированному курсу
В Нацбанке предупреждают украинцев о том, что по состоянию на сегодняшний день возвращение к фиксированному курсу даже не обсуждается.
Представитель регулятора отметил, что НБУ сознательно отошел от этой политики и не планирует возвращаться к ней.
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