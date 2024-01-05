Чому знову росте курс долара — пояснення НБУ

Як зазначає заступник очільника Нацбанку Сергій Ніколайчук, на процес ослаблення гривні в кінці 2023 року та на початку 2024 року впливають дуже багато факторів.

У НБУ назвали причини росту курсу долара

У регуляторі звертають увагу на те, що під час дії політики керованої гнучкості обмінного курсу коливання курсу є звичайним явищем.

Сергій Ніколайчук наголошує, що стрімкий ріст попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків впливають на послаблення гривні.

Окрім того, наголошується, що на валютний ринок вплинули психологічні чинники, пов'язані із затримкою міжнародної допомоги.

Не можна також ігнорувати фактор війни, адже наша армія постійно потребує додаткового фінансування.

Попри це, завдяки успішному пристосуванню валютного ринку до керованої гнучкості НБУ, як і декларувалося, поступово збільшує амплітуду курсових коливань. Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни. Поширити

Як зазначає Сергій Ніколайчук, коливання гривні не суттєво впливають на її міцність.

Чи може НБУ повернутися до фіксованого курсу

У Нацбанку попереджають українців про те, що станом на сьогодні повернення до фіксованого курсу навіть не обговорюється.

Представник регулятора наголосив, що НБУ свідомо відійшов від цієї політики й не планує до неї повертатися.