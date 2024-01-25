Якою буде інфляція в Україні протягом 2024 року — прогноз НБУ

Національний банк України покращив очікування щодо інфляції на 2024 рік з 9,8% до 8,6%. Про це представники регулятора повідомили під час брифінгу з питань монетарної політики.
Інфляція у 2024. До чого готуватися українцям
У НБУ розраховують на те, що інфляція буде коливатися в межах цільового діапазону 5% ± 1 в. п. у найближчі місяці.
Пресслужба регулятора також попереджає, що в другій половині року вона дещо пришвидшиться через вичерпання ефектів високих минулорічних врожаїв.
Що також важливо розуміти, тиск на ціни буде здійснювати подальше відновлення споживчого попиту, а також перенесення витрат бізнесу на споживчі ціни, зокрема через усе ще високі безпекові ризики та підвищення зарплат.
На переконання команди Нацбанку, інфляція все одна залишатиметься контрольованою та за підсумками року становитиме 8,6%.
Якою може бути інфляція в Україні в 2025 році
Як прогнозують в НБУ, вже наступного року інфляція може повернутися до цільового діапазону, сповільнившись до 5,8% в кінці 2025.
Що стосується 2026 року — є висока ймовірність повернення до цілі у 5%.
НБУ зберіг облікову ставку на рівні 15%
25 січня офіційно також стало відомо, що керівництво регулятора ухвалило рішення залишити облікову ставку на рівні 15%.
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