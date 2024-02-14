НБУ вводит в обращение новую памятную монету ко Дню влюбленных – видео
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НБУ вводит в обращение новую памятную монету ко Дню влюбленных – видео

НБУ
Монета
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Национальный банк Украины ко Дню Святого Валентина вводит в обращение памятную монету «Любовь».

Что известно о новой памятной монете «Любовь»

Новая памятная монета «Любовь» номиналом в пять гривен изготовлена из нейзильбера. На ее аверсе — стилизованная роза в форме сердца, лепестки которой — это слова любви, написанные на самых распространенных языках мира.

Это символизирует то, что у этого чувства нет ни границ, ни языковых барьеров. На реверсе – сердце, от которого расходятся волны.

Такая композиция символизирует всеобъемлющую любовь, вибрации которой достигают сокровенных глубин души, — пишут в НБУ.

Монеты будут продаваться в интернет-магазине НБУ с 14 февраля, а позже будут продаваться и банки-дистрибьюторы. Тираж монеты – до 50 тысяч штук.

Что известно о памятных монетах от НБУ

27 октября Нацбанк выпустил памятную монету ко Дню украинской письменности. Она изготовлена из серебра, имеет номинал в 10 гривен и тираж до 5 тысяч штук.

До этого НБУ выпустил монету, посвященную военной разведке. Ее номинал - 5 гривен.

24 августа Нацбанк представил новую памятную монету «Смелость быть. UA». Ее посвятили Дню Независимости.

4 августа Национальный банк продемонстрировал новую памятную монету ПВО — надежный щит Украины. На ней – изображение ЗРК Patriot. Ее посвятили «подвигам и героизму воинов Сил противовоздушной обороны».

В мае Нацбанк выпустил монету, посвященную Силам поддержки ВСУ. Ее номинал – 10 гривен.

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