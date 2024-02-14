Національний банк України до Дня Святого Валентина вводить в обіг памʼятну монету «Кохання».

Що відомо про нову памʼятну монету «Кохання»

Нова памʼятна монета «Кохання» номіналом у пʼять гривень виготовлена з нейзильберу. На її аверсі — стилізована троянда у формі серця, пелюстки якої — це слова «кохання», написані найпоширенішими мовами світу.

Це символізує те, що це почуття не має ані кордонів, ані мовних барʼєрів. На реверсі — серце, від якого розходяться хвилі.

Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі, — пишуть у НБУ. Поширити

Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети — до 50 тисяч штук.

Що відомо про памʼятні монети від НБУ

27 жовтня Нацбанк випустив памʼятну монету до Дня української писемності. Вона виготовлена зі срібла, має номінал 10 гривень і тираж до 5 тисяч штук.

До цього НБУ випустив монету, присвячену воєнній розвідці. Її номінал — 5 гривень.

24 серпня Нацбанк презентував нову памʼятну монету «Сміливість бути. UA». Її присвятили Дню Незалежності.

4 серпня Національний банк продемонстрував нову памʼятну монету «ППО — надійний щит України». На ній — зображення ЗРК Patriot. Її присвятили «подвигам і героїзму воїнів Сил протиповітряної оборони».

У травні Нацбанк випустив монету, присвячену Силам підтримки ЗСУ. Її номінал — 10 гривень.