НБУ офіційно знизив облікову ставку

З 15 березня в Україні буде знижено облікову ставку на на 0,5 відсоткового пункта— до 14,5%. Таке рішення ухвалило керівництво Національнаго банку.

Зниження облікової ставки в Україні. Що відомо

Як стверджують представники регулятора, також Центробанк України на 1,5 в.п. знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.

Подальше сповільнення інфляції, збереження стійкої ситуації на валютному ринку, а також позитивні зрушення у питаннях отримання зовнішньої допомоги дають підстави раніше відновити цикл пом’якшення процентної політики. Андрій Пишний Глава НБУ

Він також звернув увагу на те, що на початку поточного року інфляція сповільнювалася швидше, аніж на це розраховував НБУ.

Зокрема йдеться про 4,3% у лютому 2024 року.

За словами Андрія Пишного, певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок.

Що важливо розуміти, базова інфляція у свою чергу також сповільнилася — до 4,5% у річному вимірі.

НБУ знає, як посприяти відновленню економіки України

Як вважає глава Нацбанку, пом’якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості.

Новий рівень ставок за операціями НБУ є достатнім для підтримання привабливості гривневих активів, курсової стійкості та збереження помірної інфляції. Для цих цілей НБУ планує зберегти операції з тримісячними депозитними сертифікатами (ДС) як дієвий елемент операційного дизайну процентної політики, що довів свою ефективність за останній рік, — зазначає Андрій Пишний. Поширити

Окрім того, нголошується, що регулятор вирішив знизити: