НБУ офіційно знизив облікову ставку

З 15 березня в Україні буде знижено облікову ставку на на 0,5 відсоткового пункта— до 14,5%. Таке рішення ухвалило керівництво Національнаго банку.
Зниження облікової ставки в Україні. Що відомо
Як стверджують представники регулятора, також Центробанк України на 1,5 в.п. знизив ставки за 3-місячними депозитними сертифікатами та кредитами рефінансування.
Він також звернув увагу на те, що на початку поточного року інфляція сповільнювалася швидше, аніж на це розраховував НБУ.
Зокрема йдеться про 4,3% у лютому 2024 року.
За словами Андрія Пишного, певний ефект на продовольчі ціни мала й переорієнтація окремих виробників на внутрішній ринок.
Що важливо розуміти, базова інфляція у свою чергу також сповільнилася — до 4,5% у річному вимірі.
НБУ знає, як посприяти відновленню економіки України
Як вважає глава Нацбанку, пом’якшення процентної політики підтримає відновлення економіки, не створюючи загроз для макрофінансової стійкості.
Окрім того, нголошується, що регулятор вирішив знизити:
ставку за тримісячними ДС на 1,5 в. п. — до 17,5%;
ставку за кредитами рефінансування на 1,5 в. п. — до 19,5%.
Ставка за ДС овернайт і надалі відповідатиме рівню облікової ставки (14,5%).
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