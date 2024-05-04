НБУ обещает самые большие валютные смягчения за последние годы

Нацбанк Украины официально подтвердил, что решил внедрить самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.
Какие изменения введет НБУ
Правление регулятора приняло ряд изменений, улучшающих условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки.
Кроме того, они смогут поддержать восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну.
Что важно понимать, прежде всего, речь идет о следующих изменениях:
отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг;
обеспечивается возможность бизнеса репатриировать "новые" дивиденды;
предоставляется возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде;
смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов;
предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам;
смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.
Следует обратить внимание на то, что большинство из этих изменений вступят в силу с 4 мая 2024 года. Только возможность репатриировать новые дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.
Почему НБУ принял это решение
Как утверждает пресс-служба регулятора, этот шаг решили сделать ввиду сформированности необходимых предпосылок.
Кроме того, указано, что они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл. США).
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