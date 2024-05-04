НБУ обещает самые большие валютные смягчения за последние годы
Категория
Экономика
Дата публикации

НБУ обещает самые большие валютные смягчения за последние годы

НБУ
валюта
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Нацбанк Украины официально подтвердил, что решил внедрить самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

Какие изменения введет НБУ

Правление регулятора приняло ряд изменений, улучшающих условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки.

Кроме того, они смогут поддержать восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о следующих изменениях:

  1. отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг;

  2. обеспечивается возможность бизнеса репатриировать "новые" дивиденды;

  3. предоставляется возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде;

  4. смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов;

  5. предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам;

  6. смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

Следует обратить внимание на то, что большинство из этих изменений вступят в силу с 4 мая 2024 года. Только возможность репатриировать новые дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

Почему НБУ принял это решение

Как утверждает пресс-служба регулятора, этот шаг решили сделать ввиду сформированности необходимых предпосылок.

Учитывая еще и тщательный анализ каждого отдельного шага, изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка, — сказано в заявлении НБУ.

Кроме того, указано, что они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл. США).

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