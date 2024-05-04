НБУ обещает самые большие валютные смягчения за последние годы

Нацбанк Украины официально подтвердил, что решил внедрить самый большой пакет смягчения валютных ограничений для предприятий с начала полномасштабной войны.

Какие изменения введет НБУ

Правление регулятора приняло ряд изменений, улучшающих условия ведения бизнес-деятельности в Украине и выхода украинского бизнеса на новые рынки.

Кроме того, они смогут поддержать восстановление экономики и будут способствовать притоку новых инвестиций в страну.

Что важно понимать, прежде всего, речь идет о следующих изменениях:

отменяются все валютные ограничения для импорта работ и услуг; обеспечивается возможность бизнеса репатриировать "новые" дивиденды; предоставляется возможность переводить средства за границу по лизингу/аренде; смягчаются ограничения в части погашения "новых" внешних кредитов; предоставляется возможность погашать проценты по "старым" внешним кредитам; смягчаются ограничения в части перевода иностранной валюты от представительств в пользу своих материнских компаний.

Следует обратить внимание на то, что большинство из этих изменений вступят в силу с 4 мая 2024 года. Только возможность репатриировать новые дивиденды заработает с 13 мая 2024 года.

Почему НБУ принял это решение

Как утверждает пресс-служба регулятора, этот шаг решили сделать ввиду сформированности необходимых предпосылок.

Учитывая еще и тщательный анализ каждого отдельного шага, изменения не должны создать дополнительных рисков для макрофинансовой стабильности и устойчивости валютного рынка, — сказано в заявлении НБУ. Поделиться

Кроме того, указано, что они уже учтены в обновленном макроэкономическом прогнозе, предусматривающем сохранение международных резервов в этом и следующем году на уровне, близком к текущему (43-44 млрд долл. США).