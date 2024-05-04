НБУ обіцяє найбільші валютні пом'якшення за останні роки

Нацбанк України офіційно підтвердив, що вирішив впровадити найбільший пакет пом'якшення валютних обмежень для підприємств з початку повномасштабної війни.
Які зміни запровадить НБУ
Правління регулятора ухвалило низку змін, які поліпшать умови ведення бізнес-діяльності в Україні та виходу українського бізнесу на нові ринки.
Окрім того, вони зможуть підтримати відновлення економіки та сприятимуть припливу нових інвестицій у країну.
Що важливо розуміти, насамперед йдеться про наступні зміни:
скасовуються всі валютні обмеження для імпорту робіт та послуг;
забезпечується можливість бізнесу репатріювати “нові” дивіденди;
надається можливість переказувати кошти за кордон за лізингом / орендою;
пом'якшуються обмеження в частині погашення “нових” зовнішніх кредитів;
надається можливість погашати проценти за “старими” зовнішніми кредитами;
пом'якшуються обмеження в частині переказу іноземної валюти від представництв на користь своїх материнських компаній.
Варто звернути увагу на те, що переважна більшість з вказаних змын наберуть чинності з 4 травня 2024 року. Лише можливість репатріювати “нові” дивіденди запрацює з 13 травня 2024 року.
Чому НБУ ухвалив це рішення
Як стверджує пресслужба регулятора, цей крок вирішили зробити з огляду на сформованість необхідних передумов.
Окрім того, наголошується, що вони вже враховані в оновленому макроекономічному прогнозі, який передбачає збереження міжнародних резервів цього й наступного року на рівні, близькому до поточного (43-44 млрд дол. США).
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