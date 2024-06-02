У НБУ пояснили важливість введення нових обмежень на банківські перекази
Категорія
Економіка
Дата публікації

У НБУ пояснили важливість введення нових обмежень на банківські перекази

банк
Джерело:  24 канал

Наприкінці травня український Нацбанк повідомив, що готує нові обмеження на перекази між картками між фізичними особами. Ця новина сколихнула українське суспільство, спровокувавши чимало дискусій. Водночас є декілька аспектів, на які варто звернути більше уваги.

У чому важливість введення нових обмежень на банківські перекази

У центробанку очікують, що унеможливлення використання карткових "дропів" спроможне вивести певний капітал та бізнес з "тіні". Наприклад, завдяки наглядовим діям НБУ у 2022 — 2023 роках суттєво виріс обсяг операцій на сайтах ліцензованих операторів азартних ігор.

У зв’язку з чим легальний азартний бізнес за 12 місяців 2023 року сплатив 10,4 мільярда гривень податків, що більше ніж у 14 разів перевищило суму сплачених ним податків у 2022 році (0,73 мільярда гривень).

У лютому, березні, квітні 2024 року податкові надходження від грального бізнесу стабільно перевищували 1 мільярд гривень (1,81 мільярда гривень, 2,02 мільярда гривень та 1,26 мільярда гривень відповідно).

Згідно з даними на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.

Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.

Також додамо, що очільник НБУ Андрій Пишний повідомив, що центробанк проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. У результаті, вони вважають, що робочий варіант обмежень на 30 вихідних переказів з картки не торкнеться 98% українців. Водночас вбачають, що обмеження на загальну суму до 100 тисяч на місяць не зачепить 95% українців.

У яких секторах найчастіше фіксують тіньові схеми

Винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій:

  • обслуговування наркоторгівлі;

  • незаконний гральний бізнес;

  • різні тіньові схеми.

У Нацбанку підмітили, що не йдеться про якусь конкретну галузь, адже схема діє для будь-якого нелегального бізнесу, але велику частку карт "дропів" виявляють на сайтах нелегальних казино.

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