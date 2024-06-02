У НБУ пояснили важливість введення нових обмежень на банківські перекази

Наприкінці травня український Нацбанк повідомив, що готує нові обмеження на перекази між картками між фізичними особами. Ця новина сколихнула українське суспільство, спровокувавши чимало дискусій. Водночас є декілька аспектів, на які варто звернути більше уваги.

У чому важливість введення нових обмежень на банківські перекази

У центробанку очікують, що унеможливлення використання карткових "дропів" спроможне вивести певний капітал та бізнес з "тіні". Наприклад, завдяки наглядовим діям НБУ у 2022 — 2023 роках суттєво виріс обсяг операцій на сайтах ліцензованих операторів азартних ігор.

У зв’язку з чим легальний азартний бізнес за 12 місяців 2023 року сплатив 10,4 мільярда гривень податків, що більше ніж у 14 разів перевищило суму сплачених ним податків у 2022 році (0,73 мільярда гривень).

У лютому, березні, квітні 2024 року податкові надходження від грального бізнесу стабільно перевищували 1 мільярд гривень (1,81 мільярда гривень, 2,02 мільярда гривень та 1,26 мільярда гривень відповідно).

Згідно з даними на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ України, це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських карток і рахунків.

Такі платіжні засоби використовуються як транзитні для проведення переказів на різні суми між іншими рахунками. Це потрібно зловмисникам, аби увести жертв в оману, "заплутати сліди" й ускладнити правоохоронцям роботу під час розслідування злочинів.

Також додамо, що очільник НБУ Андрій Пишний повідомив, що центробанк проаналізував сім найбільших банків, які охоплюють 91% усієї емісії карток. У результаті, вони вважають, що робочий варіант обмежень на 30 вихідних переказів з картки не торкнеться 98% українців. Водночас вбачають, що обмеження на загальну суму до 100 тисяч на місяць не зачепить 95% українців.

У яких секторах найчастіше фіксують тіньові схеми

Винесені на обговорення зміни першочергово вплинуть на поширену практику використання Р2Р-переказів для незаконних фінансових операцій:

обслуговування наркоторгівлі;

незаконний гральний бізнес;

різні тіньові схеми.

У Нацбанку підмітили, що не йдеться про якусь конкретну галузь, адже схема діє для будь-якого нелегального бізнесу, але велику частку карт "дропів" виявляють на сайтах нелегальних казино.