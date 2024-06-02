В НБУ объяснили важность введения новых ограничений на банковские переводы
Категория
Экономика
Дата публикации

В НБУ объяснили важность введения новых ограничений на банковские переводы

банк
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Источник:  24 канал

В конце мая украинский Нацбанк сообщил, что готовит новые ограничения на переводы между карточками между физическими лицами. Эта новость всколыхнула украинское общество, спровоцировав немало дискуссий. В то же время, есть несколько аспектов, на которые стоит обратить больше внимания.

В чем важность введения новых ограничений на банковские переводы

В центробанке ожидают, что невозможность использования карточных "дропов" может вывести определенный капитал и бизнес из "тени". Например, благодаря надзорным действиям НБУ в 2022-2023 годах существенно вырос объем операций на сайтах лицензированных операторов азартных игр.

В связи с чем легальный азартный бизнес за 12 месяцев 2023 уплатил 10,4 миллиарда гривен налогов, что более чем в 14 раз превысило сумму уплаченных им налогов в 2022 году (0,73 миллиарда гривен).

В феврале, марте, апреле 2024 года налоговые поступления от игорного бизнеса стабильно превышали 1 миллиард гривен (1,81 миллиарда гривен, 2,02 миллиарда гривен и 1,26 миллиарда гривен соответственно).

Согласно данным на официальном сайте Министерства внутренних дел Украины, это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским картам и счетам.

Такие платежные средства используются в качестве транзитных для проведения переводов на разные суммы между другими счетами. Это нужно злоумышленникам, чтобы ввести жертв в заблуждение, "запутать следы" и усложнить правоохранителям работу при расследовании преступлений.

Также добавим, что глава НБУ Андрей Пышный сообщил, что центробанк проанализировал семь крупнейших банков, охватывающих 91% всей эмиссии карт. В результате, они считают, что рабочий вариант ограничений на 30 выходных переводов с карты не коснется 98% украинцев. В то же время видят, что ограничение на общую сумму до 100 тысяч в месяц не коснется 95% украинцев.

В каких секторах чаще всего фиксируют теневые схемы

Вынесенные на обсуждение изменения в первую очередь повлияют на распространенную практику использования Р2Р-переводов для незаконных финансовых операций:

  • обслуживание наркоторговли;

  • незаконный игорный бизнес;

  • разные теневые схемы.

В Нацбанке подметили, что речь не идет о какой-то конкретной отрасли, ведь схема действует для любого нелегального бизнеса, но большую часть карт "дропов" обнаруживают на сайтах нелегальных казино.

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