Доллар впервые стоит дороже 40 грн/$

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 27 мая, на уровне 40,1153 грн/$ по сравнению с 39,9205 грн/$ в пятницу. Это новый исторический минимум.

В то же время, курс гривны к евро упал на 18 копеек — до 43,4910 грн за евро. Это тоже новый исторический минимум, свидетельствуют данные НБУ.

НБУ установил новый исторический минимум курса гривны

В Нацбанке ответили, почему начал расти курс доллара

Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук обращает внимание на то, что на процесс ослабления гривни в конце 2023 года и начале 2024 года влияют очень много факторов.

По его словам, в частности речь идет о стремительном росте спроса на валюту и увеличении бюджетных расходов.