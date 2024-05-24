НБУ установил новый исторический минимум курса гривны
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Экономика
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НБУ установил новый исторический минимум курса гривны

НБУ
доллар
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Курс гривны продолжает обновлять исторические минимумы по отношению к доллару США.

Доллар впервые стоит дороже 40 грн/$

По итогам торгов на межбанке Нацбанк установил официальный курс гривны к доллару на понедельник, 27 мая, на уровне 40,1153 грн/$ по сравнению с 39,9205 грн/$ в пятницу. Это новый исторический минимум.

В то же время, курс гривны к евро упал на 18 копеек — до 43,4910 грн за евро. Это тоже новый исторический минимум, свидетельствуют данные НБУ.

НБУ установил новый исторический минимум курса гривны

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Заместитель главы НБУ Сергей Николайчук обращает внимание на то, что на процесс ослабления гривни в конце 2023 года и начале 2024 года влияют очень много факторов.

По его словам, в частности речь идет о стремительном росте спроса на валюту и увеличении бюджетных расходов.

Соответственно сейчас колебания на межбанковском рынке несколько больше, чем, например, в октябре. В то же время благодаря сложившимся предпосылкам они не угрожающие. Также курсовые колебания остаются значительно меньше, чем до полномасштабной войны, — отметил Николайчук.

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