НБУ встановив новий історичний мінімум курсу гривні
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Економіка
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НБУ встановив новий історичний мінімум курсу гривні

НБУ
долар

Курс гривні продовжує оновлювати історичні мінімуми щодо долара США.

Долар вперше коштує дорожче 40 грн/$

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 27 травня, на рівні 40,1153 грн/$, порівняно із 39,9205 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав на 18 копійок — до 43,4910 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

НБУ встановив новий історичний мінімум курсу гривні

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Заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук звертає увагу на те, що на процес ослаблення гривні в кінці 2023 року та на початку 2024 року впливають дуже багато факторів.

За його словами, зокрема йдеться про стрімкий ріст попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків.

Відповідно зараз коливання на міжбанківському ринку є дещо більшими, ніж, наприклад, у жовтні. Водночас завдяки сформованим передумовам вони не є загрозливими. Також курсові коливання залишаються значно меншими, ніж до повномасштабної війни, — зазначив Ніколайчук.

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