Долар вперше коштує дорожче 40 грн/$

За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара на понеділок, 27 травня, на рівні 40,1153 грн/$, порівняно із 39,9205 грн/$ у п'ятницю. Це новий історичний мінімум.

Водночас курс гривні до євро впав на 18 копійок — до 43,4910 грн за євро. Це також новий історичний мінімум, свідчать дані НБУ.

НБУ встановив новий історичний мінімум курсу гривні

У Нацбанку відповіли, чому почав рости курс долара

Заступник очільника НБУ Сергій Ніколайчук звертає увагу на те, що на процес ослаблення гривні в кінці 2023 року та на початку 2024 року впливають дуже багато факторів.

За його словами, зокрема йдеться про стрімкий ріст попиту на валюту та збільшення бюджетних видатків.