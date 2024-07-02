Украина поднялась вверх в одном из главных рейтингов Всемирного банка

Впервые в истории Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год.
Главные тезисы
- Рост доходов украинцев произошел, несмотря на войну, которую развязала и ведет Россия.
- Поднятие рейтинга страны явилось результатом возобновления экономического роста, что привело к увеличению ВВП на 5,3% после падения в предыдущем году.
- Россия перешла в категорию стран с высоким уровнем дохода на фоне вливания денежных средств в войну.
Доходы украинцев продолжают расти, несмотря на войну, которую начала РФ
Согласно классификации, доходы украинских граждан были оценены банком в 5070 долларов на душу населения.
Что важно понимать, ранее указанный показатель достигал лишь 4270 дол.
Экономики мира, согласно определению Всемирного банка, делятся на 4 группы:
низкий уровень доходов;
ниже среднего;
выше среднего;
высокий.
Кроме того, указано, что классификации обновляются ежегодно 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.
Как Украине удалось совершить этот рывок
По словам иностранных аналитиков, повышение рейтинга Украины стало результатом возобновления экономического роста в прошлом году.
Что важно понимать, реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году, наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения России.
Также указано, что страна-агрессорка РФ перешла в категорию стран с высоким уровнем доходов.
Главная причина — безумный рост военной активности, восстановлением торговли (на 6,8%), финансового сектора (на 8,7%) и строительства (на 6,6%). Специалисты отмечают, что все эти факторы спровоцировали рост как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП.
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