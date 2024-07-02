Украина поднялась вверх в одном из главных рейтингов Всемирного банка
Категория
Экономика
Дата публикации

Украина поднялась вверх в одном из главных рейтингов Всемирного банка

деньги
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Источник:  online.ua

Впервые в истории Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год.

Главные тезисы

  • Рост доходов украинцев произошел, несмотря на войну, которую развязала и ведет Россия.
  • Поднятие рейтинга страны явилось результатом возобновления экономического роста, что привело к увеличению ВВП на 5,3% после падения в предыдущем году.
  • Россия перешла в категорию стран с высоким уровнем дохода на фоне вливания денежных средств в войну.

Доходы украинцев продолжают расти, несмотря на войну, которую начала РФ

Согласно классификации, доходы украинских граждан были оценены банком в 5070 долларов на душу населения.

Что важно понимать, ранее указанный показатель достигал лишь 4270 дол.

Экономики мира, согласно определению Всемирного банка, делятся на 4 группы:

  1. низкий уровень доходов;

  2. ниже среднего;

  3. выше среднего;

  4. высокий.

Кроме того, указано, что классификации обновляются ежегодно 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения как широко доступный показатель экономического потенциала, — сказано в сообщении.

Фото: blogs.worldbank.org

Как Украине удалось совершить этот рывок

По словам иностранных аналитиков, повышение рейтинга Украины стало результатом возобновления экономического роста в прошлом году.

Что важно понимать, реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году, наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения России.

Также указано, что страна-агрессорка РФ перешла в категорию стран с высоким уровнем доходов.

Главная причина — безумный рост военной активности, восстановлением торговли (на 6,8%), финансового сектора (на 8,7%) и строительства (на 6,6%). Специалисты отмечают, что все эти факторы спровоцировали рост как реального (3,6%), так и номинального (10,9%) ВВП.

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