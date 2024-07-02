Украина поднялась вверх в одном из главных рейтингов Всемирного банка

Впервые в истории Всемирный банк перевел Украину в категорию стран с доходами выше среднего, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 финансовый год.

Доходы украинцев продолжают расти, несмотря на войну, которую начала РФ

Согласно классификации, доходы украинских граждан были оценены банком в 5070 долларов на душу населения.

Что важно понимать, ранее указанный показатель достигал лишь 4270 дол.

Экономики мира, согласно определению Всемирного банка, делятся на 4 группы:

низкий уровень доходов; ниже среднего; выше среднего; высокий.

Кроме того, указано, что классификации обновляются ежегодно 1 июля с учетом валового национального дохода (ВНД) на душу населения за предыдущий календарный год.

Классификация доходов Всемирного банка направлена на отражение уровня развития страны, опираясь на ВНД на душу населения как широко доступный показатель экономического потенциала, — сказано в сообщении. Поделиться

Фото: blogs.worldbank.org

Как Украине удалось совершить этот рывок

По словам иностранных аналитиков, повышение рейтинга Украины стало результатом возобновления экономического роста в прошлом году.

Что важно понимать, реальный ВВП вырос на 5,3% после падения на 28,8% в 2022 году, наряду с сокращением численности населения, которое сократилось более чем на 15% с начала вторжения России.

Также указано, что страна-агрессорка РФ перешла в категорию стран с высоким уровнем доходов.