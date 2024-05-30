НБУ анонсировал важные изменения на рынке труда

Национальный банк Украины обещает снижение безработицы и рост зарплат в ближайшие два года, даже несмотря на войну с Россией.

Какая ситуация сейчас на украинском рынке труда

Регулятор обращает внимание на то, что восстановление экономики Украины, даже на фоне войны, подталкивает бизнес к более активному поиску новых работников.

Этот факт подтверждает стремительный рост количества вакансий на поисковых сайтах.

Кроме того, указано, что общее количество резюме существенно уменьшилось, а бизнес обеспокоен серьезной нехваткой кадров.

Что важно понимать, сильнее всего ухудшилась ситуация в сфере рабочих специальностей, логистов и работников розничной торговли.

Почему есть сложности с поиском персонала? Ключевой фактор – это последствия войны, прежде всего, миграция и мобилизация. Кроме того, опыт, навыки и требования кандидатов часто не отвечают вакантным должностям. Как следствие, растет конкуренция за квалифицированных работников и, соответственно, работодатели повышают зарплаты, - объясняет Нацбанк. Поделиться

Фото: facebook.com/NationalBankOfUkraine

Как будет меняться рынок труда в Украине

Национальный банк Украины официально предупредил, что из-за полномасштабного вторжения России крайне непростая ситуация на рынке труда будет сохраняться еще долго.

Более того, что важно понимать, на этапе восстановления страны конкуренция за новых работников будет снова обостряться.

Тем не менее именно она станет причиной постепенного снижения безработицы – с 14,2% в 2024 году до 11,9% в 2025 году.

В 2026 году Нацбанк прогнозирует, что уровень безработицы снизится до 10,6%.

Кроме того, указано, что будет происходить резкий рост реальных заработных плат. По прогнозу НБУ, уже в 2025 году они превысят довоенный уровень.