НБУ анонсував важливі зміни на ринку праці

Національний банк України обіцяє зниження безробіття і зростання зарплат протягом найближчих двох років, навіть попри війну з Росією.

Яка наразі ситуація на українському ринку праці

Регулятор звертає увагу на те, що відновлення економіки України, навіть на тлі війни, підштовхує бізнес до активнішого пошуку нових працівників.

Цей факт підтверджує стрімкий ріст кількості вакансій на сайтах пошуку роботи.

Окрім того, наголошується, що загальна кількість резюме суттєво зменшилася, а бізнес занепокоєний серйозним браком кадрів.

Що важливо розуміти, суттєво погіршилася ситуація у сферах робочих спеціальностей, логістів та працівників роздрібної торгівлі.

Чому є складнощі з пошуком персоналу? Ключовий чинник — це наслідки війни, передусім міграція та мобілізація. Крім того, досвід, навички та вимоги кандидатів часто не відповідають вакантним посадам. Як наслідок, зростає конкуренція за кваліфікованих працівників і відповідно, роботодавці підвищують зарплати, — пояснює Нацбанк. Поширити

Як буде змінюватися ринок праці в Україні

Національний банк України офіційно попередив, що через повномасштабне вторгнення Росії вкрай непроста ситуація на ринку праці зберігатиметься ще тривалий час.

Ба більше, що важливо розуміти, на етапі відбудови країни конкуренція за нових працівників буде знову загострюватися.

Попри це, саме вона стане причиною поступового зниження безробіття — з 14,2% у 2024 році до 11,9% у 2025.

У 2026 році Нацбанк прогнозує,що рівень безробіття знизиться до 10,6%.

Окрім того, вказано, що буде відбуватися різкий ріст реальних заробітних плат. За прогнозом НБУ, вже у 2025 році вони перевищать довоєнний рівень.