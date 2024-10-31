Самый высокий рейтинг доверия среди украинцев у Залужного, Буданова и Зеленского — опрос

Среди действующего военно-политического руководства страны самый высокий рейтинг доверия демонстрируют бывший главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный, начальник Главного управления разведки Кирилл Буданов и президент Украины Владимир Зеленский. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Благотворительной организацией "Фонд исследований будущего".

Зеленскому, Буданову и Залужному доверяет больше всего украинцев — опрос

Благотворительная организация «Фонд исследований будущего» начала реализацию проекта по постоянному мониторингу уровня доверия к ключевым лицам, влияющим на общественное мнение. Фондом было заказано исследование двух украинских социологических компаний, активно изучающих общественные настроения: телефонный опрос 1 тыс респондентов и комбинированного метода (2 тыс респондентов).

В рамках обоих исследований был замер уровень доверия к ряду ключевых деятелей и влиятельных лиц. В частности внимание было сосредоточено на доверии к Владимиру Зеленскому, Петру Порошенко, Сергею Притулу, Юлии Тимошенко, Валерию Залужному, Александру Сырскому и Кириллу Буданову.

Посол Украины в Великобритании Валерий Залужный

Среди указанных персон наибольшее доверие получил Валерий Залужный. Полностью доверяют ему 37,8% респондентов, а скорее доверяют еще 37,5%. При этом только 16,2% опрошенных выразили полное или частичное недоверие ему. Таким образом, баланс доверия и недоверия к Залужному составляет +59%, что является одним из самых высоких показателей не только среди современных политиков, но и за всю историю наблюдений.

Начальник ГУР Кирилл Буданов

На втором месте по уровню доверия оказался Кирилл Буданов. Ему полностью доверяют 20,8% опрошенных, а скорее доверяют — 36,9%. Суммарный показатель недоверия Буданову составляет 24%, баланс доверия и недоверия — +33,7%.

Президент Украины Владимир Зеленский

Позитивную разницу между доверием и недоверием сохраняет президент Владимир Зеленский. В общем, доверяют ему (включая полное и частичное доверие) 49,2% опрошенных, тогда как частично или полностью не доверяют 44,5%. Таким образом, баланс доверия президенту составляет +4,7%. Поделиться

Другие политики, включенные в исследование, имеют отрицательные показатели баланса доверия:

У Александра Сырского разница между доверием и недоверием составляет -6,6%.

Сергей Притула имеет отрицательный баланс доверия в -10,9%.

Бывшему президенту Петру Порошенко полностью доверяют только 5,4%, частично — 13,9%, недоверие частично или полностью выразили 74,4%. Следовательно, баланс доверия-недоверия Порошенко составляет -55,1%.

Рекордный уровень недоверия продемонстрировала Юлия Тимошенко: ее поддерживает только 11,7% опрошенных (частично или полностью доверяют), тогда как недоверие выразили 82,7% респондентов.

Общественные настроения однозначно на стороне лидеров военной сферы на фоне достаточно сдержанной или даже негативной оценки других политических фигур. Лидерство Валерия Залужного и Кирилла Буданова, а также незначительный негатив Александра Сырского, несмотря на мощную критику в информационном поле, очевидно свидетельствуют об этом. Это создает контраст с общим мнительным отношением к политическим деятелям, считают социологи

Положительный, но не слишком высокий результат Зеленского, вероятно, свидетельствует о том, что его оценивают положительно как человека, делающего шаги для достижения победы, международной поддержки и активно работающей на внешнеполитической арене. В то же время, существует значительная критика его политики внутри страны, что негативно влияет на общий уровень доверия к его деятельности.

Результаты ответов на вопрос «Насколько вы доверяете этому деятелю?»

Что известно о месте ВСУ в рейтинге сильнейших армий мира

Согласно рейтингу, составленному аналитиками портала Global Firepower, Вооруженные силы Украины входят в двадцатку сильнейших армий в мире.

Отмечается, что в новом рейтинге авторы учитывали более 60 различных параметров, среди которых численность вооруженных сил, уровень финансирования армии, географические условия расположения стран. Поделиться

В обновленном рейтинге Вооруженные силы Украины занимают 18-ю позицию, тогда как в прошлом году занимали 15-ю.

На 16-м городе находится Австралия, за ней следует Израиль, а за Украиной — Германия и Испания.