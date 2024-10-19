В Международный рейтинг лучших университетов мира, который формирует британский журнал Times Higher Education, было включено 17 украинских вузов.

Что известно об украинских вузах в рейтинге лучших университетов мира

Сумской государственный университет (801–1000); Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (1501+); Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1501+); Национальный аэрокосмический университет имени М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (1501+); Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1501+); Национальный университет "Львовская Политехника" (1501+); Национальный авиационный университет (1501+); Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1501+); Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (1501+); Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1501+); Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1501+); Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (1501+); Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1501+); Ужгородский национальный университет (1501+); Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника (1501+); Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1501+); Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (1501+).

Медицинский университет имени А. А. Богомольца

Что известно о лидерах рейтинга

Лидером рейтинга был признан Оксфордский университет в Великобритании.

За ним следует Массачусетский технологический университет, а вслед за Гарвардским университетом.

Вошедшие в рейтинг университеты оценивали по 18 показателям эффективности. Их сгруппировали в пять обобщенных индикаторов:

образовательная деятельность;

исследовательская среда;

качество исследований;

сотрудничество с промышленностью;

международная открытость.