В Международный рейтинг лучших университетов мира, который формирует британский журнал Times Higher Education, было включено 17 украинских вузов.
Главные тезисы
- 17 украинских университетов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education.
- В рейтинге учитывались 18 показателей эффективности, включая образовательную деятельность, качество исследований и международную открытость.
- Лидерами рейтинга остаются Оксфордский университет, Массачусетский технологический и Гарвардский университет.
- Анализ рейтинга базировался на 157 млн. цитирований и 18 млн. научных публикаций, а также опросе более 93 тыс. ученых со всего мира.
- Украинские университеты в рейтинге представлены, в основном, в диапазоне 1501+. Лучшими украинскими вузами стали Сумской государственный университет и Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца.
Что известно об украинских вузах в рейтинге лучших университетов мира
Сумской государственный университет (801–1000);
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (1501+);
Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1501+);
Национальный аэрокосмический университет имени М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (1501+);
Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1501+);
Национальный университет "Львовская Политехника" (1501+);
Национальный авиационный университет (1501+);
Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1501+);
Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (1501+);
Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1501+);
Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1501+);
Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (1501+);
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1501+);
Ужгородский национальный университет (1501+);
Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника (1501+);
Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1501+);
Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (1501+).
Что известно о лидерах рейтинга
Лидером рейтинга был признан Оксфордский университет в Великобритании.
За ним следует Массачусетский технологический университет, а вслед за Гарвардским университетом.
Вошедшие в рейтинг университеты оценивали по 18 показателям эффективности. Их сгруппировали в пять обобщенных индикаторов:
образовательная деятельность;
исследовательская среда;
качество исследований;
сотрудничество с промышленностью;
международная открытость.
Аналитики в целом проанализировали 157 млн цитирований и 18 миллионов научных публикаций из базы данных Scopus. Также во время подготовки к обновлению рейтинга опросили более 93 тысяч ученых со всего мира.
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