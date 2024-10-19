17 украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире
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Культура
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17 украинских университетов попали в рейтинг лучших в мире

Сумской государственный университет
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Источник:  The Times

В Международный рейтинг лучших университетов мира, который формирует британский журнал Times Higher Education, было включено 17 украинских вузов.

Главные тезисы

  • 17 украинских университетов вошли в рейтинг лучших университетов мира по версии Times Higher Education.
  • В рейтинге учитывались 18 показателей эффективности, включая образовательную деятельность, качество исследований и международную открытость.
  • Лидерами рейтинга остаются Оксфордский университет, Массачусетский технологический и Гарвардский университет.
  • Анализ рейтинга базировался на 157 млн. цитирований и 18 млн. научных публикаций, а также опросе более 93 тыс. ученых со всего мира.
  • Украинские университеты в рейтинге представлены, в основном, в диапазоне 1501+. Лучшими украинскими вузами стали Сумской государственный университет и Национальный медицинский университет им. А. А. Богомольца.

Что известно об украинских вузах в рейтинге лучших университетов мира

  1. Сумской государственный университет (801–1000);

  2. Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (1501+);

  3. Львовский национальный университет имени Ивана Франко (1501+);

  4. Национальный аэрокосмический университет имени М. Е. Жуковского "Харьковский авиационный институт" (1501+);

  5. Харьковский национальный университет радиоэлектроники (1501+);

  6. Национальный университет "Львовская Политехника" (1501+);

  7. Национальный авиационный университет (1501+);

  8. Национальный технический университет "Харьковский политехнический институт" (1501+);

  9. Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского (1501+);

  10. Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины (1501+);

  11. Одесский национальный университет имени И. И. Мечникова (1501+);

  12. Днепровский национальный университет имени Олеся Гончара (1501+);

  13. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко (1501+);

  14. Ужгородский национальный университет (1501+);

  15. Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника (1501+);

  16. Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина (1501+);

  17. Черновицкий национальный университет имени Юрия Федьковича (1501+).

17 украинских вузов попали в рейтинг лучших в мире
Медицинский университет имени А. А. Богомольца

Что известно о лидерах рейтинга

Лидером рейтинга был признан Оксфордский университет в Великобритании.

За ним следует Массачусетский технологический университет, а вслед за Гарвардским университетом.

Вошедшие в рейтинг университеты оценивали по 18 показателям эффективности. Их сгруппировали в пять обобщенных индикаторов:

  • образовательная деятельность;

  • исследовательская среда;

  • качество исследований;

  • сотрудничество с промышленностью;

  • международная открытость.

Аналитики в целом проанализировали 157 млн цитирований и 18 миллионов научных публикаций из базы данных Scopus. Также во время подготовки к обновлению рейтинга опросили более 93 тысяч ученых со всего мира.

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