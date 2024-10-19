До Міжнародного рейтингу найкращих університетів світу, який формує британський журнал Times Higher Education, було включено 17 українських ВНЗ.
Головні тези:
- До Міжнародного рейтингу найкращих університетів світу було включено 17 українських ВНЗ.
- Найвище з українських університетів в рейтингу розмістилися Сумський державний університет та Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.
- Лідерами рейтингу залишаються Оксфордський університет, Массачусетський технологічний університет та Гарвардський університет.
- Університети оцінювали за 18 показниками ефективності, у тому числі за освітню діяльність, якість досліджень та міжнародну відкритість.
- Аналіз рейтингу базувався на 157 млн цитувань та 18 млн наукових публікацій, а також опитуванні понад 93 тис. науковців з усього світу.
Що відомо про українські ВНЗ у рейтингу найкращих університетів світу
Сумський державний університет (801-1000);
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1501+);
Львівський національний університет імені Івана Франка (1501+);
Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (1501+);
Харківський національний університет радіоелектроніки (1501+);
Національний університет «Львівська Політехніка» (1501+);
Національний авіаційний університет (1501+);
Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1501+);
Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (1501+);
Національний університет біоресурсів і природокористування України (1501+);
Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1501+);
Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (1501+);
Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1501+);
Ужгородський національний університет (1501+);
Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1501+);
Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1501+);
Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1501+).
Що відомо про лідерів рейтингу
Лідером рейтингу було визнано Оксфордський університет у Великій Британії.
За ним слідує Массачусетський технологічний університет, а слідом Гарвардський університет.
Університети, які увійшли до рейтингу, оцінювали за 18 показниками ефективності. Їх згрупували у п’ять узагальнених індикаторів:
освітня діяльність;
дослідницьке середовище;
якість досліджень;
співпраця з промисловістю;
міжнародна відкритість.
Аналітики видання в цілому проаналізували 157 млн цитувань та 18 мільйонів наукових публікацій із бази даних Scopus. Також під час підготовки до оновлення рейтингу опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-