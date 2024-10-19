До Міжнародного рейтингу найкращих університетів світу, який формує британський журнал Times Higher Education, було включено 17 українських ВНЗ.

Що відомо про українські ВНЗ у рейтингу найкращих університетів світу

Сумський державний університет (801-1000); Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1501+); Львівський національний університет імені Івана Франка (1501+); Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (1501+); Харківський національний університет радіоелектроніки (1501+); Національний університет «Львівська Політехніка» (1501+); Національний авіаційний університет (1501+); Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1501+); Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (1501+); Національний університет біоресурсів і природокористування України (1501+); Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1501+); Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (1501+); Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1501+); Ужгородський національний університет (1501+); Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1501+); Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1501+); Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1501+).

Медичний університет імені О. О. Богомольця

Що відомо про лідерів рейтингу

Лідером рейтингу було визнано Оксфордський університет у Великій Британії.

За ним слідує Массачусетський технологічний університет, а слідом Гарвардський університет.

Університети, які увійшли до рейтингу, оцінювали за 18 показниками ефективності. Їх згрупували у п’ять узагальнених індикаторів:

освітня діяльність;

дослідницьке середовище;

якість досліджень;

співпраця з промисловістю;

міжнародна відкритість.