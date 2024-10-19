17 українських університетів потрапили до рейтингу найкращих у світ
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17 українських університетів потрапили до рейтингу найкращих у світ

Сумський державний університет
Джерело:  The Times

До Міжнародного рейтингу найкращих університетів світу, який формує британський журнал Times Higher Education, було включено 17 українських ВНЗ.

Головні тези:

  • До Міжнародного рейтингу найкращих університетів світу було включено 17 українських ВНЗ.
  • Найвище з українських університетів в рейтингу розмістилися Сумський державний університет та Національний медичний університет ім. О. О. Богомольця.
  • Лідерами рейтингу залишаються Оксфордський університет, Массачусетський технологічний університет та Гарвардський університет.
  • Університети оцінювали за 18 показниками ефективності, у тому числі за освітню діяльність, якість досліджень та міжнародну відкритість.
  • Аналіз рейтингу базувався на 157 млн цитувань та 18 млн наукових публікацій, а також опитуванні понад 93 тис. науковців з усього світу.

Що відомо про українські ВНЗ у рейтингу найкращих університетів світу

  1. Сумський державний університет (801-1000);

  2. Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (1501+);

  3. Львівський національний університет імені Івана Франка (1501+);

  4. Національний аерокосмічний університет імені М. Є. Жуковського «Харківський авіаційний інститут» (1501+);

  5. Харківський національний університет радіоелектроніки (1501+);

  6. Національний університет «Львівська Політехніка» (1501+);

  7. Національний авіаційний університет (1501+);

  8. Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут» (1501+);

  9. Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського (1501+);

  10. Національний університет біоресурсів і природокористування України (1501+);

  11. Одеський національний університет імені І. І. Мечникова (1501+);

  12. Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара (1501+);

  13. Київський національний університет імені Тараса Шевченка (1501+);

  14. Ужгородський національний університет (1501+);

  15. Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника (1501+);

  16. Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна (1501+);

  17. Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича (1501+).

17 українських вишів потрапили до рейтингу найкращих у світі
Медичний університет імені О. О. Богомольця

Що відомо про лідерів рейтингу

Лідером рейтингу було визнано Оксфордський університет у Великій Британії.

За ним слідує Массачусетський технологічний університет, а слідом Гарвардський університет.

Університети, які увійшли до рейтингу, оцінювали за 18 показниками ефективності. Їх згрупували у п’ять узагальнених індикаторів:

  • освітня діяльність;

  • дослідницьке середовище;

  • якість досліджень;

  • співпраця з промисловістю;

  • міжнародна відкритість.

Аналітики видання в цілому проаналізували 157 млн цитувань та 18 мільйонів наукових публікацій із бази даних Scopus. Також під час підготовки до оновлення рейтингу опитали понад 93 тисячі науковців з усього світу.

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