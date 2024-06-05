У Міністерстві освіти і науки України повідомили про оновлення Порядку прийому на навчання для здобуття ступенів бакалавра, магістра, доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

У прифронтових зонах України абітурієнтам підвищили регіональний коефіцієнт

Зміни повʼязані із воєнно-політичною ситуацією в країні. Також вони враховують основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

Серед основних нововведень збільшено підтримку закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових та прикордонних областях через підвищення регіонального коефіцієнту.

Регіональний коефіцієнт — це коефіцієнт, на який множиться конкурсний бал, якщо вступник / вступниця обирає ЗВО, розташований у певному регіоні.

ЗВО (заклад вищої освіти — ред), поблизу зони бойових дій та постраждалих від російської агресії територій, матимуть особливий регіональний коефіцієнт: 1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській, Чернігівській областях; 1,04 — у Дніпропетровській, Полтавській областях, а також Бучанському районі Київської області; 1,00 — інші.

Для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступ може відбуватися без ЄВІ (єдиний вступний іспит — ред) та ЄФВВ (єдине фахове вступне випробування — ред), а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти.

Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей крім 081 "Право" і 293 "Міжнародне право".

На навчання для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва умовою допуску є успішне складання ЄВІ в 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів.

Альтернативним допуском може бути ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, не надають доступу до вступу в аспірантуру в 2024 році.

У Міносвіти роз’яснили, як повітряна тривога вплине на проведення НМТ

Національний мультипредментний тест (НМТ) цьогоріч триватиме протягом 2,5 годин. Упродовж тестування існує ризик оголошення повітряної тривоги, за якої випускники не зможуть продовжити складання іспиту.

За таких обставин, як зазначають у відомстві, інструктор в аудиторії зупинить тестування. Після чого всі учасники мають зберегти відповіді після кожного виконаного завдання та разом із персоналом перейти до укриття.

Час, відведений для проведення НМТ, зупинять до закінчення тривоги.

Виконання завдань відновлять за умови, що тривога триватиме менше 2,5 годин, які сумарно визначені для двох етапів тестування.