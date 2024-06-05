В Министерстве образования и науки Украины сообщили об обновлении Порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.
Главные тезисы
- Для поступления на докторские программы необходимо успешно составить ЕВИ и получить не менее 150 баллов.
- Объявление воздушной тревоги во время Национального мультипредментного теста может привести к остановке тестирования и переходу участников к укрытию.
- Учреждения высшего образования, находящиеся в прифронтовых зонах, получили увеличенную поддержку из-за повышения регионального коэффициента.
- Для студентов, уже имеющих степень магистра, поступление на обучение может происходить без ЕВИ и ЕФОВ, а только на основе экзаменов в учебном заведении.
В прифронтовых зонах Украины абитуриентам повысили региональный коэффициент
Изменения связаны с военно-политической ситуацией в стране. Также они учитывают основные аспекты экзаменов, которые необходимы для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.
Среди основных нововведений увеличена поддержка учреждений высшего образования, расположенных в прифронтовых и приграничных областях из-за повышения регионального коэффициента.
Региональный коэффициент — это коэффициент, на который умножается конкурсный балл, если абитуриент выбирает ЗВО, расположенный в определенном регионе.
ЗВО (учреждение высшего образования — ред), вблизи зоны боевых действий и пострадавших от российской агрессии территорий, будут иметь особый региональный коэффициент: 1,07 — в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях; 1,04 - в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области; 1,00 – другие.
Для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (для второго высшего образования) поступление может происходить без ЕВИ (единый вступительный экзамен — ред) и ЕФОВ (единственное профессиональное вступительное испытание — ред), а только по экзаменам непосредственно в учебном заведении.
Это касается образовательных программ всех специальностей кроме 081 "Право" и 293 "Международное право".
На обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства условием допуска является успешная сдача ЕВИ в 2024 году с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов.
Альтернативным допуском может быть ЕВИ в 2023 году с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов. Сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступ к поступлению в аспирантуру в 2024 году.
В Минобразования разъяснили, как воздушная тревога повлияет на проведение НМТ
Национальный мультипредментный тест (НМТ) в этом году продлится в течение 2,5 часов. В течение тестирования существует риск объявления воздушной тревоги, при которой выпускники не смогут продолжить сдачу экзамена.
В таких обстоятельствах, как отмечают в ведомстве, инструктор в аудитории остановит тестирование. После этого все участники должны сохранить ответы после каждого выполненного задания и вместе с персоналом перейти к укрытию.
Время, отведенное для проведения НМТ, будет остановлено до окончания тревоги.
Выполнение задач возобновят при условии, что тревога будет продолжаться менее 2,5 часов, суммарно определенных для двух этапов тестирования.
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