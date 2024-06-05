В Министерстве образования и науки Украины сообщили об обновлении Порядка приема на обучение для получения степеней бакалавра, магистра, доктора философии / доктора искусства в 2024 году.

В прифронтовых зонах Украины абитуриентам повысили региональный коэффициент

Изменения связаны с военно-политической ситуацией в стране. Также они учитывают основные аспекты экзаменов, которые необходимы для подтверждения высокого уровня знаний, компетентностей и навыков поступающих.

Среди основных нововведений увеличена поддержка учреждений высшего образования, расположенных в прифронтовых и приграничных областях из-за повышения регионального коэффициента.

Региональный коэффициент — это коэффициент, на который умножается конкурсный балл, если абитуриент выбирает ЗВО, расположенный в определенном регионе.

ЗВО (учреждение высшего образования — ред), вблизи зоны боевых действий и пострадавших от российской агрессии территорий, будут иметь особый региональный коэффициент: 1,07 — в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Черниговской областях; 1,04 - в Днепропетровской, Полтавской областях, а также Бучанском районе Киевской области; 1,00 – другие.

Для получения степени магистра на основе уже полученной степени магистра (для второго высшего образования) поступление может происходить без ЕВИ (единый вступительный экзамен — ред) и ЕФОВ (единственное профессиональное вступительное испытание — ред), а только по экзаменам непосредственно в учебном заведении.

Это касается образовательных программ всех специальностей кроме 081 "Право" и 293 "Международное право".

На обучение для получения степени доктора философии / доктора искусства условием допуска является успешная сдача ЕВИ в 2024 году с оценкой за каждый из его компонентов не менее 150 баллов.

Альтернативным допуском может быть ЕВИ в 2023 году с оценкой за тест по иностранному языку не менее 130 баллов. Сертификаты, удостоверяющие знание иностранного языка, не предоставляют доступ к поступлению в аспирантуру в 2024 году.

В Минобразования разъяснили, как воздушная тревога повлияет на проведение НМТ

Национальный мультипредментный тест (НМТ) в этом году продлится в течение 2,5 часов. В течение тестирования существует риск объявления воздушной тревоги, при которой выпускники не смогут продолжить сдачу экзамена.

В таких обстоятельствах, как отмечают в ведомстве, инструктор в аудитории остановит тестирование. После этого все участники должны сохранить ответы после каждого выполненного задания и вместе с персоналом перейти к укрытию.

Время, отведенное для проведения НМТ, будет остановлено до окончания тревоги.

Выполнение задач возобновят при условии, что тревога будет продолжаться менее 2,5 часов, суммарно определенных для двух этапов тестирования.