Национальный мультипредментный тест (НМТ) в этом году продлится 2,5 часа. В течение тестирования существует риск объявления воздушной тревоги, при которой выпускники не смогут продолжить сдачу экзамена.

Выпускники не смогут продолжить прохождение НМТ во время воздушной тревоги

В Министерстве образования и науки поделились алгоритмом действий при начале воздушной тревоги во время проведения НМТ.

В таких обстоятельствах, как отмечают в ведомстве, инструктор в аудитории остановит тестирование. После этого все участники должны сохранить ответы после каждого выполненного задания и вместе с персоналом перейти к укрытию.

Время, отведенное для проведения НМТ, будет остановлено до окончания тревоги.

Выполнение задач будет возобновлено при условии, что тревога будет длиться менее 2,5 часов, которые суммарно определены для двух этапов тестирования.

Школьники смогут составить НМТ во время дополнительных сессий

Если длина затянется, ответственный за местную теплоэлектроцентраль совместно с региональным центром оценивания качества образования решат, следует ли продолжать тестирование с учетом оставшегося времени для его выполнения.

В случае принятия решения о приостановлении НМТ участники смогут сдать экзамен во время дополнительных сессий. Для этого необходимо подать заявление в соответствующий региональный центр оценки качества образования на месте или самостоятельно в течение трех рабочих дней (включая остановку НМТ).

В случае аварийных отключений электроэнергии во время НМТ, порядок дальнейшего проведения экзамена будут решать на местах. Тестирование может быть продолжено или предложено участникам принять участие в дополнительной сессии.