Муза романтики Darisha и автор всех ее песен ADAM выпустили общую песню под названием "Выпускной 2024".
Музыканты написали трек для выпускников школы
Талантливый певец и автор хита Медленно ADAM вместе с исполнительницей военного тренда Под винницким дождем Darisha, который собрал более пяти тысяч публикаций в ТикТок, презентовали саундтрек к самым ярким моментам выпускных вечеров 2024 года.
В этом году сама Darisha – выпускница, а ADAM празднует двадцатый юбилей выпуска из школы. Поэтому сингл "Выпускной 2024" навеян незабываемыми воспоминаниями и напомнит каждому самые счастливые моменты юношества, которые навсегда в наших сердцах.
История написания песни "Выпускной 2024"
Автором музыки и слов стал сам ADAM, и, как он признается, песня была написана на одном дыхании. ADAM пригласил в дуэт свою юную коллегу Darisha.
Симбиоз воспоминаний поколений и восемь часов в студии превратились в музыкальное произведение, которое уже с первых секунд претендует на главный выпускной трек этим летом.
Трек уже доступен на всех стриминговых площадках. А послушать его вживую и другие песни Darisha и ADAM вы сможете на первом сольном концерте певицы – 30 мая в уютном дворике Октябрьского дворца в Киеве.
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