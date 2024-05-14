Хит для выпускников ADAM и DARISHA презентовали общий дуэт
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Хит для выпускников ADAM и DARISHA презентовали общий дуэт

ADAM и DARISHA
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Источник:  Insider

Муза романтики Darisha и автор всех ее песен ADAM выпустили общую песню под названием "Выпускной 2024".

Музыканты написали трек для выпускников школы

Талантливый певец и автор хита Медленно ADAM вместе с исполнительницей военного тренда Под винницким дождем Darisha, который собрал более пяти тысяч публикаций в ТикТок, презентовали саундтрек к самым ярким моментам выпускных вечеров 2024 года.

В этом году сама Darisha – выпускница, а ADAM празднует двадцатый юбилей выпуска из школы. Поэтому сингл "Выпускной 2024" навеян незабываемыми воспоминаниями и напомнит каждому самые счастливые моменты юношества, которые навсегда в наших сердцах.

Создание песни "Выпускной 2024" вместе с Darisha было для меня настоящим путешествием во времени. Выпускной – это всегда волшебный момент, когда молодость встречает будущее, и мне очень приятно снова почувствовать эти яркие моменты спустя двадцать лет после моего собственного выпускного. Я надеюсь, что песня найдет отклик как в сердцах старших слушателей, которые уйдут в собственные воспоминания из школы, так и у молодежи, которая в этом году отправится во взрослую жизнь, - рассказывает ADAM.

История написания песни "Выпускной 2024"

Автором музыки и слов стал сам ADAM, и, как он признается, песня была написана на одном дыхании. ADAM пригласил в дуэт свою юную коллегу Darisha.

Симбиоз воспоминаний поколений и восемь часов в студии превратились в музыкальное произведение, которое уже с первых секунд претендует на главный выпускной трек этим летом.

“Этот год для меня особенный, ведь я выпускница. И когда ADAM предложил мне сделать общую песню об этом особом дне, я была переполнена эмоциями. Выпускной 2024 является отражением всего, что я сейчас чувствую - от восторга и счастья до неопределенности и тревоги. Хочу уже услышать, как он отзовется в сердцах выпускников, также сейчас проходящих через эти моменты, а также тех людей, которые вспомнят этот водоворот школьных эмоций", - поделилась Darisha.

Трек уже доступен на всех стриминговых площадках. А послушать его вживую и другие песни Darisha и ADAM вы сможете на первом сольном концерте певицы – 30 мая в уютном дворике Октябрьского дворца в Киеве.

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