Украинцы критикуют новую песню Alyona Alyona и Jerry Heil — видео

Известные украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil представили общий трек для Национального отбора на Евровидение-2024. Он получил символическое название Teresa & Maria, но не понравился многим украинцам.

Что не так с песней Alyona Alyona и Jerry Heil “Teresa & Maria”

В новой композиции артистки объединили современные и народные мотивы.

С треком Teresa & Maria они будут выступать в финале Нацотбора, однако уже сейчас к песне много вопросов.

К примеру, пользователи возмущаются, что Alyona Alyona и Jerry Heil не знают настоящую биографию Марии Терезы и даже не поинтересовались деталями, когда записывали трек.

Зачем было приплетать сюда Марию Терезу? Это садистка и лицемерка, наслаждавшаяся страданиями других. Джерри – одна из моих любимых певиц, но поддержка от нее романтизированного мифа по отношению к этой ужасной женщине огорчает…

Фото: скриншот

Единственный нюанс: мать Тереза – очень отрицательный персонаж. Возможны вопросы в дальнейшем;

Мать Тереза была еще той стервой;

Довольно сомнительный выбор о ком петь, учитывая, что мать Тереза была ужасным человеком.

Фото: скриншот

Многим украинцам нравится трек Teresa & Maria: