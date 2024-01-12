Украинцы критикуют новую песню Alyona Alyona и Jerry Heil — видео
Категория
Шоу-бизнес
Дата публикации

Украинцы критикуют новую песню Alyona Alyona и Jerry Heil — видео

Alyona Alyona и Jerry Heil
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Источник:  online.ua

Известные украинские певицы Alyona Alyona и Jerry Heil представили общий трек для Национального отбора на Евровидение-2024. Он получил символическое название Teresa & Maria, но не понравился многим украинцам.

Что не так с песней Alyona Alyona и Jerry Heil “Teresa & Maria”

В новой композиции артистки объединили современные и народные мотивы.

С треком Teresa & Maria они будут выступать в финале Нацотбора, однако уже сейчас к песне много вопросов.

К примеру, пользователи возмущаются, что Alyona Alyona и Jerry Heil не знают настоящую биографию Марии Терезы и даже не поинтересовались деталями, когда записывали трек.

  • Зачем было приплетать сюда Марию Терезу? Это садистка и лицемерка, наслаждавшаяся страданиями других. Джерри – одна из моих любимых певиц, но поддержка от нее романтизированного мифа по отношению к этой ужасной женщине огорчает…

Украинцы критикуют новую песню Alyona Alyona и Jerry Heil
Фото: скриншот

  • Единственный нюанс: мать Тереза – очень отрицательный персонаж. Возможны вопросы в дальнейшем;

  • Мать Тереза была еще той стервой;

  • Довольно сомнительный выбор о ком петь, учитывая, что мать Тереза была ужасным человеком.

Украинцы критикуют новую песню Alyona Alyona и Jerry Heil
Фото: скриншот

Многим украинцам нравится трек Teresa & Maria:

  • Я представляю себе, как это будет звучало на сцене. Это так круто, это звучит Евровидением, песня пахнет Евровидением;

  • Спасибо, девушки, за невероятную песню. Она бьет прямо в сердце. Для меня эта песня уже победитель. Весь день на повторе;

  • Мурашки по телу! Эта песня должна представлять Украину! Артистки достойны представлять Украину!

  • Это просто сказочно звучит! Спасибо!

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