Українці критикують нову пісню Alyona Alyona та Jerry Heil — відео

Відомі українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили спільний трек для Національного відбору на Євробачення-2024. Він отримав символічну назву Teresa & Maria, однак не сподобався багатьом українцям.

Що не так з піснею Alyona Alyona та Jerry Heil “Teresa & Maria”

У новій композиції артистки поєднали сучасні та народні мотиви.

З треком Teresa & Maria вони будуть виступати у фіналі Нацвідбору, однак уже зараз до пісні є багато запитань.

До прикладу, користувачі обурюються, що Alyona Alyona та Jerry Heil не знають справжньої біографії Марії Терези й навіть не поцікавилися деталями, коли записували трек.

Навіщо було приплітати сюди мати Терезу? Це садистка та лицемірка, яка насолоджувалася стражданнями інших. Джері – одна з моїх улюблених співачок, але підтримка від неї романтизованого міфу стосовно цієї жахливої жінки засмучує…

Фото: скриншот

Єдиний нюанс: мати Тереза – дуже негативний персонаж. Можуть бути запитання в подальшому

Мати Тереза була ще тим стервом

Доволі сумнівний вибір про кого співати, враховуючи, що мати Тереза була жахливою людиною.

Фото: скриншот

Багатьом українцям подобається трек Teresa & Maria: