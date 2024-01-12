Українці критикують нову пісню Alyona Alyona та Jerry Heil — відео

Відомі українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили спільний трек для Національного відбору на Євробачення-2024. Він отримав символічну назву Teresa & Maria, однак не сподобався багатьом українцям.
Що не так з піснею Alyona Alyona та Jerry Heil “Teresa & Maria”
У новій композиції артистки поєднали сучасні та народні мотиви.
З треком Teresa & Maria вони будуть виступати у фіналі Нацвідбору, однак уже зараз до пісні є багато запитань.
До прикладу, користувачі обурюються, що Alyona Alyona та Jerry Heil не знають справжньої біографії Марії Терези й навіть не поцікавилися деталями, коли записували трек.
Навіщо було приплітати сюди мати Терезу? Це садистка та лицемірка, яка насолоджувалася стражданнями інших. Джері – одна з моїх улюблених співачок, але підтримка від неї романтизованого міфу стосовно цієї жахливої жінки засмучує…
Єдиний нюанс: мати Тереза – дуже негативний персонаж. Можуть бути запитання в подальшому
Мати Тереза була ще тим стервом
Доволі сумнівний вибір про кого співати, враховуючи, що мати Тереза була жахливою людиною.
Багатьом українцям подобається трек Teresa & Maria:
Я собі уявляю, як це буде звучало на сцені. Це так круто, це звучить Євробаченням, пісня пахне Євробаченням
Дякую, дівчата, за неймовірну пісню. Вона б'є прямо в серце. Для мене ця пісня уже переможець. Увесь день на повторі
Мурахи по тілу! Ця пісня має представляти Україну! Артистки гідні представляти Україну!
Це просто казково звучить! Дякую!
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