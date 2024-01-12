Українці критикують нову пісню Alyona Alyona та Jerry Heil — відео
Категорія
Шоу-бізнес
Дата публікації

Українці критикують нову пісню Alyona Alyona та Jerry Heil — відео

Alyona Alyona та Jerry Heil
Джерело:  online.ua

Відомі українські співачки Alyona Alyona та Jerry Heil представили спільний трек для Національного відбору на Євробачення-2024. Він отримав символічну назву Teresa & Maria, однак не сподобався багатьом українцям.

Що не так з піснею Alyona Alyona та Jerry Heil “Teresa & Maria”

У новій композиції артистки поєднали сучасні та народні мотиви.

З треком Teresa & Maria вони будуть виступати у фіналі Нацвідбору, однак уже зараз до пісні є багато запитань.

До прикладу, користувачі обурюються, що Alyona Alyona та Jerry Heil не знають справжньої біографії Марії Терези й навіть не поцікавилися деталями, коли записували трек.

  • Навіщо було приплітати сюди мати Терезу? Це садистка та лицемірка, яка насолоджувалася стражданнями інших. Джері – одна з моїх улюблених співачок, але підтримка від неї романтизованого міфу стосовно цієї жахливої жінки засмучує…

Українці критикують нову пісню Alyona Alyona та Jerry Heil
Фото: скриншот

  • Єдиний нюанс: мати Тереза – дуже негативний персонаж. Можуть бути запитання в подальшому

  • Мати Тереза була ще тим стервом

  • Доволі сумнівний вибір про кого співати, враховуючи, що мати Тереза була жахливою людиною.

Українці критикують нову пісню Alyona Alyona та Jerry Heil
Фото: скриншот

Багатьом українцям подобається трек Teresa & Maria:

  • Я собі уявляю, як це буде звучало на сцені. Це так круто, це звучить Євробаченням, пісня пахне Євробаченням

  • Дякую, дівчата, за неймовірну пісню. Вона б'є прямо в серце. Для мене ця пісня уже переможець. Увесь день на повторі

  • Мурахи по тілу! Ця пісня має представляти Україну! Артистки гідні представляти Україну!

  • Це просто казково звучить! Дякую!

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