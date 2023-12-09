Трек ZENIT від ONUKA зазвучав у японській грі Kemuri

У віртуальному світі Kemuri поєднуються традиційний японський фольклор, сучасна культура, естетика аніме та "інтернаціональний колорит, де надприродні дива існують просто за межами бачення звичайних людей".

Українська музика звучить у японській грі

Трек ZENIT українського етнофольклорного гурту ONUKA використали для трейлера нової японської гри Kemuri.

Трейлер 8 грудня з'явився на YouTube-каналі розробника.

Гру створила японка Ікумі Накамура, художниця та режисерка відеоігор. Вона займалась новинкою у власній ігровій студії UNSEEN.

Як розповідають творці відеогри, у віртуальному світі Kemuri поєднуються традиційний японський фольклор, сучасна культура, естетика аніме та "інтернаціональний колорит, де надприродні дива існують просто за межами бачення звичайних людей".

Головні герої гри – мисливці на істот йокай (yokai). Вони вистежують та швидко борються зі здобиччю. Команда полювальників матиме справу "з екзистенційними темами та моральними дилемами". Йокаї переховуються серед населення мегаполіса. Деякі з них злі, деякі — товариські. У гру можна буде грати наодинці або з друзями.

Головною музичною темою до ролика-анонсу стала пісня гурту ONUKA ZENIT. У 2021 році кліп на цю пісню отримав нагороду як найкраще музичне відео на кінофестивалі Around International Film Festival у Барселоні.

Гурт ONUKA: що відомо

ONUKA – український музичний гурт, що грає в жанрі електрофольк. Особливістю гурту є використання національних народних мотивів та інструментів в електронній музиці.

Робота над проєктом почалася влітку 2013 року. Співавторами стали Наталія Жижченко – колишня солістка гуртів Tomato Jaws та KOOQLA, і Євген Філатов – лідер гурту The Maneken.

У травні 2015 року гурт ONUKA переміг у відборі серед українських гуртів для участі у фестивалі Sziget, де виступив 11 серпня на майданчику British Knights Europe Stage.

13 травня 2017 року гурт виступив як запрошений артист у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення 2017", що відбувся у Києві. У виступі також взяв участь Національний академічний оркестр народних інструментів України (НАОНІ).