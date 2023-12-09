Трек ZENIT от ONUKA зазвучал в японской игре Kemuri

В виртуальном мире Kemuri сочетаются традиционный японский фольклор, современная культура, эстетика аниме и "интернациональный колорит, где сверхъестественные чудеса существуют просто вне видения обычных людей".

Украинская музыка звучит в японской игре

Трек ZENIT украинской этнофольклорной группы ONUKA использовали для трейлера новой японской игры Kemuri.

Трейлер 8 декабря появился на YouTube канале разработчика.

Игру создала японка Икуми Накамура, художница и режиссер видеоигр. Она занималась новинкой в собственной игровой студии UNSEEN.

Как рассказывают создатели видеоигры, в виртуальном мире Kemuri сочетаются традиционный японский фольклор, современная культура, эстетика аниме и "интернациональный колорит, где сверхъестественные чудеса существуют просто вне видения обычных людей".

Главные герои игры – охотники на существ йокай (yokai). Они выслеживают и быстро борются с добычей. Команда охотников будет иметь дело "с экзистенциальными темами и моральными дилеммами". Иокаи скрываются среди населения мегаполиса. Некоторые из них злые, некоторые — общительны. В игру можно будет играть в одиночку или с друзьями.

Главной музыкальной темой к ролику-анонсу стала песня группы ONUKA ZENIT. В 2021 году клип на эту песню получил награду как лучшее музыкальное видео на кинофестивале Around International Film Festival в Барселоне.

Группа ONUKA: что известно

ONUKA – украинская музыкальная группа, играющая в жанре электрофольк. Особенностью группы есть использование национальных народных мотивов и инструментов в электронной музыке.

Работа над проектом началась летом 2013 года. Соавторами стали Наталья Жижченко – бывшая солистка групп Tomato Jaws и KOOQLA, и Евгений Филатов – лидер группы The Maneken.

В мае 2015 года группа ONUKA победила в отборе среди украинских групп для участия в фестивале Sziget, где выступила 11 августа на площадке British Knights Europe Stage.

13 мая 2017 года группа выступила как приглашенный артист в финале песенного конкурса "Евровидение 2017", который состоялся в Киеве. В выступлении также принял участие Национальный академический оркестр народных инструментов Украины (НАОНИ).