Новий трек від KOZAK SIROMAHA

Україна вже понад півтора року переживає повномасштабну війну, яка щодня забирає життя наших героїв-воїнів, цивільних людей, дітей, а також обтяжує душевний стан кожного українця. У такі непрості часи іноді важко зберігати силу духу та продовжувати боротьбу.

У пісні “Вистоїмо” KOZAK SIROMAHA наголошує – щоб не було, ми зможемо пройти через цю сторінку історії, відвоювати свою свободу та продовжити “існувати на своїх полях”.

Як би нас не розкидало по регіонах, країнах та різних частинах світу, українці залишаються об’єднані як ніколи. Попри все ми не будемо падати духом, адже воля тече у судинах народу, а вогонь ніколи не згасає у серці, адже ми боремося за свою рідну землю.

Фото – KOZAK SIROMAHA

KOZAK SIROMAHA розказав про свої почуття щодо нового релізу та поділився думками про безмежну силу і героїзм українських захисників:

Ми обов’язково “перевернемо” історію та напишемо таку її сторінку, про яку з гордістю пам’ятатимуть майбутні покоління. Без спаплюжень і фальсифікацій, працюючи над собою кожен день. Змінююсь я, змінюється все навколо, але єдине залишається зрозумілим — перемога близько, завдяки нашим воїнам, волонтерам та неухильній вірі, – розповів KOZAK SIROMAHA. Поширити

Фото – KOZAK SIROMAHA

Багато страждав наш народ, але настав час вийти з пітьми. І зараз все залежить саме від нашої віри та наших дій. У нас є все для щастя, тож не зупиняємося, продовжуємо боротися і доводимо все до кінця. Назад шляху вже немає. Тільки вперед! — коментує KOZAK SIROMAHA. Поширити

Що відомо про KOZAK SIROMAHA

Козак Сіромаха (справжнє ім'я — Олександр Люббоженко) — український співак етно стилю. Відомий колоритним народним стилем творчості й слідуванням козацьким традиціям.

Олександр закінчив академію козацтва, а тепер викладає козацькі види бойових мистецтв. Він працює в театрі "Люті козаки", де показує трюки на конях і бойовий гопак.

Окрім вокалу KOZAK SIROMAHA грає на інструменті фісгармонь і виконує свої пісні у жанрі тринда - жанр козацьких байок. Також відомо, що Олександр вступив до лав ЗСУ і служив у складі АТО.

Раніше KOZAK SIROMAHA разом з Kalush Orchestra представили потужний трек "Нумо козаки по конях".

Разом з піснею відбулася прем'єра кліпу на трек "Нумо Козаки". Гурт Kalush Orchestra наголошує, що вони записали новий трек "зі справжнім козаком, який був ним ще до того, як це стало мейнстрімом".

У лейблі ЕNKO, з яким почав співпрацю KOZAK SIROMAHA, вважають, що такі колоборації допоможуть ще більше занурювати слухачів в українську культуру та традиції.