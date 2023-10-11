Выстоим. KOZAK SIROMAHA выпустил вдохновляющий трек о вере в победу и силу духа

Новая песня поднимает боевой дух и поддерживает, несмотря на все несчастья и трудности, веру в победу внутри каждого украинца.
Новый трек от KOZAK SIROMAHA
Украина уже более полутора лет переживает полномасштабную войну, которая ежедневно уносит жизни наших героев-воинов, гражданских людей, детей, а также тяготит душевное состояние каждого украинца. В такие непростые времена иногда трудно сохранять силу духа и продолжать борьбу.
В песне "Выстоим" KOZAK SIROMAHA отмечает - чтобы не было, мы сможем пройти через эту страницу истории, отвоевать свою свободу и продолжить "существовать на своих полях".
Как бы нас ни разбросало по регионам, странам и разным частям мира, украинцы остаются объединены как никогда. Несмотря на все, мы не будем падать духом, ведь воля течет в сосудах народа, а огонь никогда не угасает в сердце, ведь мы боремся за свою родную землю.
KOZAK SIROMAHA рассказал о своих чувствах относительно нового релиза и поделился мыслями о безграничной силе и героизме украинских защитников:
Что известно о KOZAK SIROMAHA
Казак Сиромаха (настоящее имя — Александр Люббоженко) — украинский певец стиля. Известен колоритным народным стилем творчества и следованием казачьим традициям.
Александр окончил академию казачества, а теперь преподает казацкие виды боевых искусств. Он работает в театре "Лютые казаки", где показывает трюки на лошадях и боевой гопак.
Кроме вокала KOZAK SIROMAHA играет на инструменте фисгармонь и исполняет свои песни в жанре тринда - жанр казацких басен. Также известно, что Александр вступил в ряды ВСУ и служил в составе АТО.
Ранее KOZAK SIROMAHA вместе с Kalush Orchestra представили мощный трек "Нумо казаки по коням".
Вместе с песней состоялась премьера клипа на трек "Нумо Казаки". Группа Kalush Orchestra отмечает, что они записали новый трек "с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом".
В лейбле ENKO, с которым началось сотрудничество KOZAK SIROMAHA, считают, что такие коллаборации помогут еще больше погружать слушателей в украинскую культуру и традиции.
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