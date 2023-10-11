Выстоим. KOZAK SIROMAHA выпустил вдохновляющий трек о вере в победу и силу духа

Новая песня поднимает боевой дух и поддерживает, несмотря на все несчастья и трудности, веру в победу внутри каждого украинца.

Новый трек от KOZAK SIROMAHA

Украина уже более полутора лет переживает полномасштабную войну, которая ежедневно уносит жизни наших героев-воинов, гражданских людей, детей, а также тяготит душевное состояние каждого украинца. В такие непростые времена иногда трудно сохранять силу духа и продолжать борьбу.

В песне "Выстоим" KOZAK SIROMAHA отмечает - чтобы не было, мы сможем пройти через эту страницу истории, отвоевать свою свободу и продолжить "существовать на своих полях".

Как бы нас ни разбросало по регионам, странам и разным частям мира, украинцы остаются объединены как никогда. Несмотря на все, мы не будем падать духом, ведь воля течет в сосудах народа, а огонь никогда не угасает в сердце, ведь мы боремся за свою родную землю.

Фото – KOZAK SIROMAHA

KOZAK SIROMAHA рассказал о своих чувствах относительно нового релиза и поделился мыслями о безграничной силе и героизме украинских защитников:

Мы обязательно "перевернем" историю и напишем такую ее страницу, о которой с гордостью будут помнить будущие поколения. Без осквернений и фальсификаций, работая над собой каждый день. Изменяюсь я, меняется все вокруг, но единственное остается понятным – победа близка, благодаря нашим воинам, волонтерам и неуклонной вере, – рассказал KOZAK SIROMAHA. Поделиться

Фото – KOZAK SIROMAHA

Много страдал наш народ, но пора выйти из тьмы. И сейчас все зависит именно от нашей веры и наших действий. У нас есть все для счастья, так что не останавливаемся, продолжаем бороться и доводим все до конца. Обратно пути уже нет. Только вперед! - Комментирует KOZAK SIROMAHA. Поделиться

Что известно о KOZAK SIROMAHA

Казак Сиромаха (настоящее имя — Александр Люббоженко) — украинский певец стиля. Известен колоритным народным стилем творчества и следованием казачьим традициям.

Александр окончил академию казачества, а теперь преподает казацкие виды боевых искусств. Он работает в театре "Лютые казаки", где показывает трюки на лошадях и боевой гопак.

Кроме вокала KOZAK SIROMAHA играет на инструменте фисгармонь и исполняет свои песни в жанре тринда - жанр казацких басен. Также известно, что Александр вступил в ряды ВСУ и служил в составе АТО.

Ранее KOZAK SIROMAHA вместе с Kalush Orchestra представили мощный трек "Нумо казаки по коням".

Вместе с песней состоялась премьера клипа на трек "Нумо Казаки". Группа Kalush Orchestra отмечает, что они записали новый трек "с настоящим казаком, который был им еще до того, как это стало мейнстримом".

В лейбле ENKO, с которым началось сотрудничество KOZAK SIROMAHA, считают, что такие коллаборации помогут еще больше погружать слушателей в украинскую культуру и традиции.