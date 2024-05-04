Jerry Heil и alyona alyona ошеломили клипом на песню Teresa & Maria — видео

Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona наконец-то представили видео на композицию Teresa & Maria, с которой они будут выступать на Евровидении 2024.
Какой главный месседж клипа на песню Teresa & Maria
По словам артисток, они решили создать мощное социальное видео, чтобы поддержать украинских женщин, не прекращающих борьбу за жизнь и независимость даже во время войны.
Главными героинями видео стали учительницы Великокостромской гимназии Татьяна и Людмила (которую разрушил вражеский обстрел), украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и другие украинки, у которых непростой жизненный путь во время войны.
Кроме того, певицы заявили о старте флешмоба в поддержку женщин. Они призывают рассказывать истории, о которых должен знать весь мир.
Сделать это можно, используя в своих сообщениях хештеги: #WorldOnHerShoulders, #СвітНаЇїПлечах.
Как украинцы реагируют на клип Teresa & Maria:
История сильных женщин должна звучать на весь мир;
весь клип держалась, но прекрасная женщина с протезом вместо ноги меня впечатлила до глубины души, такая красота, сила в глазах. Абсолютно прекрасны все, спасибо за творчество, светлого благословения вам, родные и любимые;
Сколько раз не слушала бы эту песню, но каждый раз мурашки по телу. Спасибо девушки. К победе!
Девушки, вы молодцы уже выплакали реку, пока смотрела и слушала видео. Глаза этих сильных замечательных женщин передают столько боли и столько надежды и любви. Слава Украине! Героям Слава!
Гордость нашей страны!
Это очень красиво и сильно!
Верю в вашу победу. У вас обеих невероятная сила и талант
Спасибо девушки, что показываете наших женщин без фильтров и украшений. Разных веков и этносов. Они прекрасны!
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