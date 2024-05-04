Jerry Heil и alyona alyona ошеломили клипом на песню Teresa & Maria — видео
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Jerry Heil и alyona alyona ошеломили клипом на песню Teresa & Maria — видео

Jerry Heil и alyona alyona
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Источник:  online.ua

Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona наконец-то представили видео на композицию Teresa & Maria, с которой они будут выступать на Евровидении 2024.

Какой главный месседж клипа на песню Teresa & Maria

По словам артисток, они решили создать мощное социальное видео, чтобы поддержать украинских женщин, не прекращающих борьбу за жизнь и независимость даже во время войны.

Главными героинями видео стали учительницы Великокостромской гимназии Татьяна и Людмила (которую разрушил вражеский обстрел), украинская правозащитница и лауреат Нобелевской премии мира Александра Матвийчук и другие украинки, у которых непростой жизненный путь во время войны.

Мир на ее плечах — такой месседж вложили певицы в данную работу. В видео приняли участие украинские женщины, ежедневно проходящие тернистый путь. Из-за боли, радости, слез, смеха, разочарования. Женщина, несмотря ни на что, продолжает жить и творить, никогда не опуская рук, — объяснили смысл своего нового видео alyona alyona и Jerry Heil.

Кроме того, певицы заявили о старте флешмоба в поддержку женщин. Они призывают рассказывать истории, о которых должен знать весь мир.

Сделать это можно, используя в своих сообщениях хештеги: #WorldOnHerShoulders, #СвітНаЇїПлечах.

Как украинцы реагируют на клип Teresa & Maria:

  • История сильных женщин должна звучать на весь мир;

  • весь клип держалась, но прекрасная женщина с протезом вместо ноги меня впечатлила до глубины души, такая красота, сила в глазах. Абсолютно прекрасны все, спасибо за творчество, светлого благословения вам, родные и любимые;

  • Сколько раз не слушала бы эту песню, но каждый раз мурашки по телу. Спасибо девушки. К победе!

  • Девушки, вы молодцы уже выплакали реку, пока смотрела и слушала видео. Глаза этих сильных замечательных женщин передают столько боли и столько надежды и любви. Слава Украине! Героям Слава!

  • Гордость нашей страны!

  • Это очень красиво и сильно!

  • Верю в вашу победу. У вас обеих невероятная сила и талант

  • Спасибо девушки, что показываете наших женщин без фильтров и украшений. Разных веков и этносов. Они прекрасны!

Фото: скриншот

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