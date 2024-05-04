Jerry Heil та alyona alyona приголомшили кліпом на пісню Teresa & Maria — відео

Українські співачки Jerry Heil та alyona alyona нарешті представили відео на композицію Teresa & Maria, з якою вони виступатимуть на Євробаченні 2024.

Який головний меседж кліпу на пісню Teresa & Maria

За словами артисток, вони вирішили створити потужне соціальне відео, щоб підтримати українських жінок, які не припиняють боротьбу за життя та незалежність навіть під час війни.

Головними героїнями відео стали вчительки Великокостромської гімназії Тетяна і Людмила (яку зруйнував ворожий обстріл), українська правозахисниця і лауреатка Нобелівської премії миру Олександра Матвійчук та інші українки, у яких непростий життєвий шлях під час війни.

Світ на її плечах — такий меседж вклали у цю роботу. У відео взяли участь українські жінки, які щоденно проходять тернистий шлях. Через біль, радість, сльози, сміх, розчарування. Жінка попри все продовжує жити та творити, ніколи не опускаючи рук, — пояснили сенс свого нового відео alyona alyona та Jerry Heil. Поширити

Окрім того, співачки заявили про флешмоб на підтримку жінок. Вони закликають розповідати історії, про яких повинен знати весь світ.

Зробити це можна, використавши у своїх дописах хештеги: #WorldOnHerShoulders, #СвітНаїїПлечах.

Як українці реагують на кліп Teresa & Maria:

Історії сильних жінок мають звучати на весь світ;

весь кліп трималася, але прекрасна жінка з протезом замість ноги мене пройняла до глибини душі, така краса, сила в очах. абсолютно прекрасні всі, дякую за творчість, найсприятливіших подій, найсвітліших благословень вам, рідні та любі;

Скільки б разів не слухала цю пісню, але кожного разу мурахи по тілу. Дякую дівчата. До перемоги!!!

Ukraine is possible overall winner of Eurovision Song Contest 2024!

Дівчата, ви молодці вже виплакала ріку поки дивилася та слухала відео. Очі цих сильних чудових жінок передають стільки болі та водночас стільки надії та любові. Хай кожна жінка та її найдорожчі мають завжди мирне небо над собою. Слава Україні! Героям Слава!

Гордість нашої країни!

Це дуже гарно і сильно!

Вірю у вашу перемогу та страждаю за кожний образливий коментар у соцмережах. У вас обох неймовірна сила і талант

Дякую, дівчата, що показуєте наших жінок без фільтрів і прикрас. Різних віків і етносів. Вони прекрасні