Музиканти написали трек для випускників школи

Талановитий співак і автор хіта “Повільно” ADAM разом із виконавицею військового тренду “Під вінницьким дощем” Darisha, який зібрав більше п’яти тисяч публікацій у ТікТок, презентували саундтрек до найяскравіших моментів випускних вечорів 2024 року.

Цього року сама Darisha - випускниця, а ADAM святкує двадцятий ювілей випуску зі школи. Тому сингл “Випускний 2024” навіяний незабутніми спогадами й нагадає кожному найщасливіші моменти з юнацтва, які назавжди в наших серцях.

Створення пісні “Випускний 2024” разом із Darisha було для мене справжньою подорожжю в часі. Випускний - це завжди чарівний момент, коли молодість зустрічає майбутнє, і мені дуже приємно знову відчути ці яскраві моменти через двадцять років після мого власного випускного. Я сподіваюся, що пісня знайде відгук як у серцях старших слухачів, які поринуть у власні спогади зі школи, так і в молоді, що цього року вирушить у доросле життя, - розповідає ADAM. Поширити

Історія написання пісні “Випускний 2024”

Автором музики та слів став сам ADAM, і, як він зізнається, пісня була написана на одному диханні. ADAM запросив до дуету свою юну колегу Darisha.

Симбіоз спогадів поколінь та вісім годин у студії перетворилися на музичний твір, який вже з перших секунд претендує на головний випускний трек цього літа.

“Цей рік для мене особливий, адже я випускниця. І коли ADAM запропонував мені зробити спільну пісню про цей особливий день, я була переповнена емоціями. “Випускний 2024” є відображенням всього, що я зараз відчуваю - від захвату і щастя до невизначеності та тривоги. Хочу вже почути, як він відгукнеться в серцях випускників, які також зараз проходять через ці моменти, а також тих людей, що згадають цей вир шкільних емоцій", - поділилася Darisha. Поширити

Трек вже доступний на всіх стримінгових майданчиках. А послухати його наживо та інші пісні Darisha і ADAM ви зможете на першому сольному концерті співачки - 30 травня у затишному дворику Жовтневого палацу в Києві.