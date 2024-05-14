Муза романтики Darisha і автор всіх її пісень ADAM випустили спільну пісню під назвою “Випускний 2024”.
Музиканти написали трек для випускників школи
Талановитий співак і автор хіта “Повільно” ADAM разом із виконавицею військового тренду “Під вінницьким дощем” Darisha, який зібрав більше п’яти тисяч публікацій у ТікТок, презентували саундтрек до найяскравіших моментів випускних вечорів 2024 року.
Цього року сама Darisha - випускниця, а ADAM святкує двадцятий ювілей випуску зі школи. Тому сингл “Випускний 2024” навіяний незабутніми спогадами й нагадає кожному найщасливіші моменти з юнацтва, які назавжди в наших серцях.
Історія написання пісні “Випускний 2024”
Автором музики та слів став сам ADAM, і, як він зізнається, пісня була написана на одному диханні. ADAM запросив до дуету свою юну колегу Darisha.
Симбіоз спогадів поколінь та вісім годин у студії перетворилися на музичний твір, який вже з перших секунд претендує на головний випускний трек цього літа.
Трек вже доступний на всіх стримінгових майданчиках. А послухати його наживо та інші пісні Darisha і ADAM ви зможете на першому сольному концерті співачки - 30 травня у затишному дворику Жовтневого палацу в Києві.
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