Буданов звернувся до російських солдатів у стилі популярної гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" — відео

Головне управління розвідки створило відео, стилізоване під гру "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля". У ньому керівник воєнної розвідки Кирило Буданов закликав росіян здаватися в полон.
Головні тези:
- Керівник воєнної розвідки Кирило Буданов закликав російських солдатів здаватися в полон у стилі гри “STALKER 2: Серце Чорнобиля”.
- Присвячений графічний реліз “S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля” відзначено як пошану захисникам України від російської агресії.
- Згідно з аналітикою, на Twitch гра “STALKER 2: Серце Чорнобиля” стала п’ятою найпопулярнішою серед усіх ігор у 2024 році, збираючи понад 416,4 тис. глядачів.
- Інтерес до гри підвищується завдяки оригінальним маркетинговим ходам та співвіднесенню її з подіями реальної війни в Україні.
Буданов закликав окупантів РФ здаватися в полон у стилі гри "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля"
Відео починається з уривка зі стриму російського геймера, який не може зрозуміти українську мову в грі.
Згодом на екрані з'являється очільник ГУР Кирило Буданов, який російською мовою радить росіянам здаватися в полон, якщо їх відправлять у "Зону".
На відео присутня ненормативна лексика.
"Хочу жить" — державний проєкт ГУР, який покликаний допомогти російським солдатам, які не хочуть брати участі у війні, безпечно здатися в полон українським Збройним силам.
Реліз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля": гру присвятили ЗСУ
У титрах гри, розробник зазначив, що "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" присвячена тим, хто захищає Україну.
Крізь смерть та біль, війну, страх та жорстокість Україна пройде та вистоїть. Вона робила це завжди та зробить це знов..."Присвячується всім, хто боронив та боронить Україну. Всім, хто зробив сьогоднішній день можливим. Вічна пам'ять всім, кого забрала ця війна.
Компанія-розробник наголосила, що оскільки Ѕ.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — це масштабна гра, в ній ще можуть бути певні баги, втім, розробники стежитимуть за повідомленнями гравців, щоб якнайшвидше все виправити.
За даними української аналітичної компанії Streams Charts, у день релізу гри розділ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Twitch зібрав понад 416,4 тис. глядачів на піку — це найкращий результат серед усіх ігор того дня і п’ятий результат серед усіх ігрових релізів у 2024 році.
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