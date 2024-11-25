Буданов обратился к российским солдатам в стиле популярной игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" — видео

Главное управление разведки создало видео, стилизованное под игру STALKER 2: Сердце Чернобыля. В нем руководитель военной разведки Кирилл Буданов призвал россиян сдаваться в плен.
Главные тезисы
- Руководитель военной разведки Кирилл Буданов обратился к российским солдатам, призвав их сдаваться в плен в стиле игры STALKER 2: Сердце Чернобыля.
- Игра STALKER 2: Сердце Чернобыля была отмечена как уважение защитникам Украины и стала одной из самых популярных на Twitch, собрав более 416,4 тыс. зрителей в 2024 году.
- Интерес к игре увеличивается за счет оригинального маркетинга и связи с событиями реальной войны в Украине.
- Проект 'Хочу жить' ГУР помогает российским солдатам безопасно сдаваться в плен украинским вооруженным силам.
- Разработчики игры посвятили STALKER 2: Сердце Чернобыля защитникам Украины, подчеркивая их храбрость и решимость противостоять войне.
Буданов призвал окупантов РФ сдаваться в плен в стиле игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля"
Видео начинается с отрывка из сдержки русского геймера, который не может понять украинский язык в игре.
Впоследствии на экране появляется глава ГУР Кирилл Буданов, на русском языке советующий россиянам сдаваться в плен, если их отправят в "Зону".
На видео присутствует ненормативная лексика.
"Хочу жить" — государственный проект ГУР, призванный помочь российским солдатам, не желающим участвовать в войне, безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.
Релиз "STALKER 2: Сердце Чернобыля": игру посвятили ВСУ
В титрах игры разработчик отметил, что "STALKER 2: Сердце Чернобыля" посвящена тем, кто защищает Украину.
Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и устоит. Она делала это всегда и сделает это снова..."Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война.
Компания-разработчик подчеркнула, что поскольку Ѕ.TALKER 2: Heart of Chornobyl — это масштабная игра, в ней еще могут быть определенные баги, впрочем, разработчики будут следить за сообщениями игроков, чтобы как можно быстрее все исправить.
По данным украинской аналитической компании Streams Charts, в день релиза игры глава STALKER 2: Heart of Chornobyl на Twitch собрала более 416,4 тыс. зрителей на пике — это лучший результат среди всех игр в тот день и пятый результат среди всех игровых релизов в 2024 году.
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