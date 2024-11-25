Буданов обратился к российским солдатам в стиле популярной игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Буданов обратился к российским солдатам в стиле популярной игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" — видео

Проект "Хочу жить"
Буданов обратился к российским солдатам в стиле популярной игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля" — видео
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Главное управление разведки создало видео, стилизованное под игру STALKER 2: Сердце Чернобыля. В нем руководитель военной разведки Кирилл Буданов призвал россиян сдаваться в плен.

Главные тезисы

  • Руководитель военной разведки Кирилл Буданов обратился к российским солдатам, призвав их сдаваться в плен в стиле игры STALKER 2: Сердце Чернобыля.
  • Игра STALKER 2: Сердце Чернобыля была отмечена как уважение защитникам Украины и стала одной из самых популярных на Twitch, собрав более 416,4 тыс. зрителей в 2024 году.
  • Интерес к игре увеличивается за счет оригинального маркетинга и связи с событиями реальной войны в Украине.
  • Проект 'Хочу жить' ГУР помогает российским солдатам безопасно сдаваться в плен украинским вооруженным силам.
  • Разработчики игры посвятили STALKER 2: Сердце Чернобыля защитникам Украины, подчеркивая их храбрость и решимость противостоять войне.

Буданов призвал окупантов РФ сдаваться в плен в стиле игры "STALKER 2: Сердце Чернобыля"

Видео начинается с отрывка из сдержки русского геймера, который не может понять украинский язык в игре.

Впоследствии на экране появляется глава ГУР Кирилл Буданов, на русском языке советующий россиянам сдаваться в плен, если их отправят в "Зону".

Ну что, сталкер, намучился с украинским языком? Ничего не понимаешь? Слушай меня внимательно. Если отправят в Зону, сдавайся в плен. Одни плюсы. Мало того, что кровопийцы мучить не будут, так еще и украинский подучить сможешь. Подумай, — говорится в ролике.

На видео присутствует ненормативная лексика.

"Хочу жить" — государственный проект ГУР, призванный помочь российским солдатам, не желающим участвовать в войне, безопасно сдаться в плен украинским Вооруженным силам.

Релиз "STALKER 2: Сердце Чернобыля": игру посвятили ВСУ

В титрах игры разработчик отметил, что "STALKER 2: Сердце Чернобыля" посвящена тем, кто защищает Украину.

Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и устоит. Она делала это всегда и сделает это снова..."Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война.

Компания-разработчик подчеркнула, что поскольку Ѕ.TALKER 2: Heart of Chornobyl — это масштабная игра, в ней еще могут быть определенные баги, впрочем, разработчики будут следить за сообщениями игроков, чтобы как можно быстрее все исправить.

В первые дни после релиза мы будем делать хотфиксы и выпускать их как можно чаще насколько это будет реально сделать. Далее мы перейдем к большим обновлениям, которые будут включать постоянные улучшения.

По данным украинской аналитической компании Streams Charts, в день релиза игры глава STALKER 2: Heart of Chornobyl на Twitch собрала более 416,4 тыс. зрителей на пике — это лучший результат среди всех игр в тот день и пятый результат среди всех игровых релизов в 2024 году.

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