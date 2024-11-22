Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж по всему миру

22 ноября стало известно, что за 2 дня после премьеры компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" было продано более 1 млн копий.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж

Об этом сообщает пресс-служба GSC World Games.

Неудивительно, что у Зоны немного тесно. Был продан миллион экземпляров. Это только начало нашего незабываемого происшествия. Сердце Чернобыля получается сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!

Разработчики подчеркнули, что речь идет только о копиях игры, приобретенной в онлайн-магазинах.

Еще больше игроков "отправились в зону ЧАЭС" благодаря подписке Game Pass. Поделиться

No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.



This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.



Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1 — S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024

Релиз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля": игру посвятили ВСУ

В титрах игры разработчик отметил, что "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" посвящена тем, кто защищает Украину.

Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и устоит. Она делала это всегда и сделает это снова... Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война.

Компания-разработчик подчеркнула, что поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это масштабная игра, в ней еще могут быть определенные баги, впрочем, разработчики будут следить за сообщениями игроков, чтобы как можно быстрее все исправить.

В первые дни после релиза мы будем делать хотфиксы и выпускать их как можно чаще насколько это будет реально сделать. Далее мы перейдем к большим обновлениям, которые будут включать постоянные улучшения. Поделиться

По данным украинской аналитической компании Streams Charts, в день релиза игры раздел S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Twitch собрал более 416,4 тыс. зрителей на пике — это лучший результат среди всех игр в тот день и пятый результат среди всех игровых релизов 2024 году.