Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж по всему миру
Категория
Технологии
Дата публикации

Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж по всему миру

S.T.A.L.K.E.R. 2
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Источник:  online.ua

22 ноября стало известно, что за 2 дня после премьеры компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" было продано более 1 млн копий.

Главные тезисы

  • Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля за 2 дня продала более 1 млн копий, побив рекорды продаж.
  • Релиз игры сопровождается патриотическим посвящением украинским защитникам, подчеркивающим мужество и преданность.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля собрала более 416,4 тыс. зрителей на пике на Twitch, став пятым среди всех игр 2024 года.
  • Аналитика Streams Charts указывает на потенциал игры для успеха в гейминговой индустрии.
  • Разработчики активно работают над исправлением возможных багов и выпуском обновлений для поддержки игры.

"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж

Об этом сообщает пресс-служба GSC World Games.

Неудивительно, что у Зоны немного тесно. Был продан миллион экземпляров. Это только начало нашего незабываемого происшествия. Сердце Чернобыля получается сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!

Разработчики подчеркнули, что речь идет только о копиях игры, приобретенной в онлайн-магазинах.

Еще больше игроков "отправились в зону ЧАЭС" благодаря подписке Game Pass.

Релиз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля": игру посвятили ВСУ

В титрах игры разработчик отметил, что "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" посвящена тем, кто защищает Украину.

Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и устоит. Она делала это всегда и сделает это снова... Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война.

Компания-разработчик подчеркнула, что поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это масштабная игра, в ней еще могут быть определенные баги, впрочем, разработчики будут следить за сообщениями игроков, чтобы как можно быстрее все исправить.

В первые дни после релиза мы будем делать хотфиксы и выпускать их как можно чаще насколько это будет реально сделать. Далее мы перейдем к большим обновлениям, которые будут включать постоянные улучшения.

По данным украинской аналитической компании Streams Charts, в день релиза игры раздел S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Twitch собрал более 416,4 тыс. зрителей на пике — это лучший результат среди всех игр в тот день и пятый результат среди всех игровых релизов 2024 году.

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