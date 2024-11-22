Игра "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж по всему миру

22 ноября стало известно, что за 2 дня после премьеры компьютерной игры "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" было продано более 1 млн копий.
Главные тезисы
- Игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля за 2 дня продала более 1 млн копий, побив рекорды продаж.
- Релиз игры сопровождается патриотическим посвящением украинским защитникам, подчеркивающим мужество и преданность.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля собрала более 416,4 тыс. зрителей на пике на Twitch, став пятым среди всех игр 2024 года.
- Аналитика Streams Charts указывает на потенциал игры для успеха в гейминговой индустрии.
- Разработчики активно работают над исправлением возможных багов и выпуском обновлений для поддержки игры.
"S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" бьет рекорды продаж
Об этом сообщает пресс-служба GSC World Games.
Неудивительно, что у Зоны немного тесно. Был продан миллион экземпляров. Это только начало нашего незабываемого происшествия. Сердце Чернобыля получается сильнее каждого из нас. Спасибо вам, сталкеры!
Разработчики подчеркнули, что речь идет только о копиях игры, приобретенной в онлайн-магазинах.
No wonder it feels a bit crowdy in the Zone. A million copies were sold, and much more stalkers joined the artifact hunt with Game Pass.— S.T.A.L.K.E.R. OFFICIAL (@stalker_thegame) November 22, 2024
This is just the start of our unforgettable adventure. The Heart of Chornobyl emanates stronger with each of us.
Thank You, stalkers! ☢️ pic.twitter.com/zslF7I8vR1
Релиз "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля": игру посвятили ВСУ
В титрах игры разработчик отметил, что "S.T.A.L.K.E.R. 2: Сердце Чернобыля" посвящена тем, кто защищает Украину.
Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и устоит. Она делала это всегда и сделает это снова... Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал сегодняшний день возможным. Вечная память всем, кого забрала эта война.
Компания-разработчик подчеркнула, что поскольку S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — это масштабная игра, в ней еще могут быть определенные баги, впрочем, разработчики будут следить за сообщениями игроков, чтобы как можно быстрее все исправить.
По данным украинской аналитической компании Streams Charts, в день релиза игры раздел S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl на Twitch собрал более 416,4 тыс. зрителей на пике — это лучший результат среди всех игр в тот день и пятый результат среди всех игровых релизов 2024 году.
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