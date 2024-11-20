Вышел релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — фаны в восторге, Россия хочет запретить

20 ноября состоялся официальный релиз второй части STALKER — игры о Чернобыльской зоне отчуждения украинской компании GSC Game World. STALKER 2: Heart of Chornobyl поклонники культовой игры во всем мире ждали более 10 лет.
Главные тезисы
- Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl ожидался фанатами культовой игры более 10 лет, игра о Чернобыльской зоне отчуждения покорила сердца геймеров по всему миру.
- Россия планирует запретить продажу STALKER 2 из-за отсутствия русскоязычной озвучки и поддержки ВСУ со стороны разработчиков, что вызвало конфликт.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl предлагает игрокам нелинейный сюжет, качественную графику, поддержку модификаций.
- Игра вышла в четырех изданиях, чем привлекла внимание геймеров разного уровня, сохраняя высокие оценки критиков и популярность в Steam.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел с посвящением ВСУ
В 18:00 прошел официальный релиз второй части S.T.A.L.K.E.R. 2. В связи с массовой загрузкой игры украинскими пользователями провайдеры по всей стране столкнулись с проблемами в работе сетей.
В титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики оставили посвящение украинским военным:
Всего новый S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет четыре издания: стандартное, лимитированное, коллекционное и ультимативное. Они отличаются наполнением, больше о каждом можно узнать на официальном сайте.
Сюжет игры происходит в том же альтернативном мире, что и предыдущие части. В 2006 году на Чернобыльской АЭС произошел второй взрыв, создавший "Зону" — место, которое теперь населяют мутанты и аномалии.
Сюжет новой части расскажет о приключениях одинокого сталкера (исследователя "Зоны"). Как и в предыдущих играх серии, пользователи встретятся с аномалиями, мутантами и представителями разных фракций, живущих на территории зоны отчуждения.
Игру анонсировали еще в 2010 году, но через два года разработку прекратили, не договорившись с владельцами прав на интеллектуальную собственность. В 2018 году GSC снова напомнили о "Сталкере", запустив тематический сайт. А в 2020 году показал первый трейлер новой части.
В 18:00 по киевскому времени игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала доступна на ПК и Xbox. GSC Game World по этому поводу опубликовала свежий трейлер игры.
Журналисты и критики, получившие ранний доступ к игре, уже начали публиковать обзоры и оценки. ПК-версия игры дебютировала на Metacritic с оценкой 76 из 100, сформированной на основе отзывов 44 критиков. Xbox-версия получила более высокую оценку — 79 из 100 (на основе 12 обзоров). OpenCritic приводит оценку 77 из 100 и отмечает, что 64% критиков рекомендуют игру к покупке.
Со всем тем, игра от украинской студии GSC Game World, которую называли одной из самых ожидаемых игр года, уже три недели остается в списке самых продаваемых игр в Steam, а последние сутки возглавляет этот рейтинг.
Россия собирается запретить продажу S.T.A.L.K.E.R. 2
Игру еще несколько раз переносили, в частности из-за полномасштабного вторжения. Об этом периоде компания сняла отдельный фильм. В ответ на агрессию России GSC Game World украинизировала подзаголовок игры с "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl".
Выход игры в России также отменили, как и русскоязычную озвучку. В ответ жители РФ начали шантажировать компанию, чтобы та вернула озвучку, и даже "слили" тестовый сборник игры в открытый доступ.
Однако требования шантажистов GSC Game World так и не выполнила. Кроме этого, российские чиновники даже допустили запрет игры на территории РФ из-за разработчиков, поддерживающих ВСУ.
Об этом заявил депутат Государственной думы страны-агрессора России Антон Горелкин.
Российский депутат добавил, что если после выхода в игре будет обнаружена "противоправная информация", то власти предпримут "самые строгие меры". К ответственности, объяснил одиозный депутат, могут привлечь даже тех, кто занимается распространением информации.
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