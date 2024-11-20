Вышел релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl — фаны в восторге, Россия хочет запретить

20 ноября состоялся официальный релиз второй части STALKER — игры о Чернобыльской зоне отчуждения украинской компании GSC Game World. STALKER 2: Heart of Chornobyl поклонники культовой игры во всем мире ждали более 10 лет.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl вышел с посвящением ВСУ

В 18:00 прошел официальный релиз второй части S.T.A.L.K.E.R. 2. В связи с массовой загрузкой игры украинскими пользователями провайдеры по всей стране столкнулись с проблемами в работе сетей.

В титрах игры S.T.A.L.K.E.R. 2 разработчики оставили посвящение украинским военным:

Сквозь смерть и боль, войну, страх и жестокость Украина пройдет и устоит. Она делала это всегда и сделает это снова…» Посвящается всем, кто защищал и защищает Украину. Всем, кто сделал нынешний день вероятным. Вечная память всем, кого унесла эта война. Поделиться

Посвящение ВСУ S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Всего новый S.T.A.L.K.E.R. 2 имеет четыре издания: стандартное, лимитированное, коллекционное и ультимативное. Они отличаются наполнением, больше о каждом можно узнать на официальном сайте.

Сюжет игры происходит в том же альтернативном мире, что и предыдущие части. В 2006 году на Чернобыльской АЭС произошел второй взрыв, создавший "Зону" — место, которое теперь населяют мутанты и аномалии.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl

Сюжет новой части расскажет о приключениях одинокого сталкера (исследователя "Зоны"). Как и в предыдущих играх серии, пользователи встретятся с аномалиями, мутантами и представителями разных фракций, живущих на территории зоны отчуждения.

В новой части разработчики обещают нелинейную историю с несколькими конечностями, качественную графику, динамическое изменение погоды и поддержку модификаций игроков. В начале продукт будет иметь однопользовательский режим, многопользовательский добавят позже с бесплатным обновлением. Поделиться

Игру анонсировали еще в 2010 году, но через два года разработку прекратили, не договорившись с владельцами прав на интеллектуальную собственность. В 2018 году GSC снова напомнили о "Сталкере", запустив тематический сайт. А в 2020 году показал первый трейлер новой части.

В 18:00 по киевскому времени игра S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl стала доступна на ПК и Xbox. GSC Game World по этому поводу опубликовала свежий трейлер игры.

Журналисты и критики, получившие ранний доступ к игре, уже начали публиковать обзоры и оценки. ПК-версия игры дебютировала на Metacritic с оценкой 76 из 100, сформированной на основе отзывов 44 критиков. Xbox-версия получила более высокую оценку — 79 из 100 (на основе 12 обзоров). OpenCritic приводит оценку 77 из 100 и отмечает, что 64% критиков рекомендуют игру к покупке.

Со всем тем, игра от украинской студии GSC Game World, которую называли одной из самых ожидаемых игр года, уже три недели остается в списке самых продаваемых игр в Steam, а последние сутки возглавляет этот рейтинг.

Россия собирается запретить продажу S.T.A.L.K.E.R. 2

Игру еще несколько раз переносили, в частности из-за полномасштабного вторжения. Об этом периоде компания сняла отдельный фильм. В ответ на агрессию России GSC Game World украинизировала подзаголовок игры с "Heart of Chernobyl" на "Heart of Chornobyl".

Выход игры в России также отменили, как и русскоязычную озвучку. В ответ жители РФ начали шантажировать компанию, чтобы та вернула озвучку, и даже "слили" тестовый сборник игры в открытый доступ.

Однако требования шантажистов GSC Game World так и не выполнила. Кроме этого, российские чиновники даже допустили запрет игры на территории РФ из-за разработчиков, поддерживающих ВСУ.

Об этом заявил депутат Государственной думы страны-агрессора России Антон Горелкин.

Я считаю, что S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl имеет все шансы оказаться официально запрещенным на территории России. Не думаю, что это произойдет на основании лишь того факта, что разработчики видеоигры поддерживают ВСУ. Поделиться

Российский депутат добавил, что если после выхода в игре будет обнаружена "противоправная информация", то власти предпримут "самые строгие меры". К ответственности, объяснил одиозный депутат, могут привлечь даже тех, кто занимается распространением информации.