В долгожданной игре STALKER 2 появятся дополнительные функции после релиза — детали от разработчиков

По меньшей мере, три функции появятся в STALKER 2 с обновлениями, которые будут поступать уже после официального релиза 20 ноября.

Как разработчики дополнят игру STALKER 2: Heart of Chornobyl после релиза

Как отмечается, команда разработчиков из GSC Game World в настоящее время дорабатывает игру, готовясь к дате релиза. Однако разработчики имеют план послезапусковой поддержки, включающий бесплатные обновления и анонсированные сюжетные DLC.

В частности, после запуска в игре появится три основных особенности. Первая из них — техническая.

Создатели добавят аппаратную трассировку лучей, специальную технологию создания изображения трехмерных объектов или сцены. Вероятно, речь идет о технологии Lumen в движке Unreal Engine 5.

Что касается аппаратной трассировки лучей, то нам еще рано, но мы экспериментируем с этим. Мы стараемся, чтобы это было в релизе, но маловероятно, что вы получите его во время запуска. Но NVIDIA DLSS будет, — рассказал продюсер игры Слава Лукьяненко. Поделиться

Еще две функции, которые появятся в STALKER 2 с обновлениями после запуска — кроссплатформенные модификации и многопользовательский режим.

После релиза, я не могу сказать когда-либо, но мы хотим сделать это как можно ближе к дате релиза, у нас будет официальная поддержка модов. На следующий год мы готовим несколько новых интересных инициатив. Мы стремимся поддерживать как ПК, так и консоли, — отметил Лукьяненко. Поделиться

Что известно о новой игре STALKER 2

Играя за главного героя, по имени Скиф, игроки будут исследовать зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок.

В трейлере под названием "Время возможностей" можно увидеть новые необычные локации, встречи с мутантами и "архианомалиями", а также пункты, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей напряженной миссии.

Игра станет продолжением серии игр STALKER, события которых происходят в наши дни в Чернобыльской зоне отчуждения, где после выброса радиации начали появляться аномалии.

Разработчики отмечают, что для прохождения игры понадобится около 40 часов, а в основной сюжетной линии будет четыре вариата конечности.