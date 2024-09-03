В долгожданной игре STALKER 2 появятся дополнительные функции после релиза — детали от разработчиков

По меньшей мере, три функции появятся в STALKER 2 с обновлениями, которые будут поступать уже после официального релиза 20 ноября.
Главные тезисы
- После релиза STALKER 2 будут добавлены три основные функции: аппаратная трассировка лучей, кроссплатформенные модификации и многопользовательский режим.
- Разработчики из GSC Game World готовят бесплатные обновления и сюжетные DLC для игры STALKER 2: Heart of Chornobyl.
- Игроки смогут исследовать опасную зону в игре, проводя около 40 часов на прохождение с четырьмя вариантами завершения основной сюжетной линии.
- STALKER 2: Сердце Чернобыля признана самой ожидаемой игрой 2024 года, а в трейлере игры представлены новые локации, мутанты и аномалии.
- Игра станет продолжением серии STALKER, действия которой разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения после выброса радиации.
Как разработчики дополнят игру STALKER 2: Heart of Chornobyl после релиза
Как отмечается, команда разработчиков из GSC Game World в настоящее время дорабатывает игру, готовясь к дате релиза. Однако разработчики имеют план послезапусковой поддержки, включающий бесплатные обновления и анонсированные сюжетные DLC.
В частности, после запуска в игре появится три основных особенности. Первая из них — техническая.
Создатели добавят аппаратную трассировку лучей, специальную технологию создания изображения трехмерных объектов или сцены. Вероятно, речь идет о технологии Lumen в движке Unreal Engine 5.
Еще две функции, которые появятся в STALKER 2 с обновлениями после запуска — кроссплатформенные модификации и многопользовательский режим.
Что известно о новой игре STALKER 2
Играя за главного героя, по имени Скиф, игроки будут исследовать зону, полную мутантов, радиации и вражеских группировок.
В трейлере под названием "Время возможностей" можно увидеть новые необычные локации, встречи с мутантами и "архианомалиями", а также пункты, где можно отдохнуть и подготовиться к следующей напряженной миссии.
Игра станет продолжением серии игр STALKER, события которых происходят в наши дни в Чернобыльской зоне отчуждения, где после выброса радиации начали появляться аномалии.
Разработчики отмечают, что для прохождения игры понадобится около 40 часов, а в основной сюжетной линии будет четыре вариата конечности.
PC Gaming Show признал "STALKER 2: Сердце Чернобыля" самой ожидаемой игрой 2024 года.
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