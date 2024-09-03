У довгоочікуванній грі S.T.A.L.K.E.R. 2 зʼявляться додаткові функції після релізу — деталі від розробників

Щонайменше три функції з’являться у S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленнями, що надходитимуть вже після офіційного релізу 20 листопада.

Як розробники доповнять гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl після релізу

Як зазначається, команда розробників з GSC Game World наразі допрацьовує гру, готуючись до дати релізу. Проте також розробники мають план післязапускової підтримки, що включає безплатні оновлення та анонсовані сюжетні DLC.

Зокрема після запуску в грі з’явиться три основні особливості. Перша з них — технічна.

Творці додадуть апаратне трасування променів, спеціальну технологію створення зображення тривимірних об'єктів чи сцени. Ймовірно, йдеться про технологію Lumen в двіжку Unreal Engine 5.

Щодо апаратного трасування променів, то нам ще рано, але ми експериментуємо з цим. Ми намагаємося, щоб це було у релізі, але малоймовірно, що ви отримаєте його під час запуску. Але NVIDIA DLSS буде, — розповів продюсер гри Слава Лук’яненко. Поширити

Ще дві функції, які з’являться в S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленнями після запуску — кросплатформні модифікації та багатокористувацький режим.

Після релізу, я не можу сказати коли саме, але ми хочемо зробити це якомога ближче до дати релізу, у нас буде офіційна підтримка модів. На наступний рік ми готуємо кілька нових, цікавих ініціатив. Ми прагнемо підтримувати як ПК, так і консолі, — зазначив Лук’яненко. Поширити

Що відомо про нову гру S.T.A.L.K.E.R. 2

Граючи за головного героя, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.

У трейлері, який називається "Час можливостей", можна побачити нові незвичайні локації, зустрічі з мутантами та "архіаномаліями", а також пункти, де можна відпочити та підготуватися до наступної напруженої місії.

Гра стане продовженням серії ігор S.T.A.L.K.E.R., події яких відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії.

Розробники зазначають, що для проходження гри знадобиться приблизно 40 годин, а в основній сюжетній лінії буде чотири варіати кінцівки.