У довгоочікуванній грі S.T.A.L.K.E.R. 2 зʼявляться додаткові функції після релізу — деталі від розробників
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У довгоочікуванній грі S.T.A.L.K.E.R. 2 зʼявляться додаткові функції після релізу — деталі від розробників

У довгоочікуванній грі S.T.A.L.K.E.R. 2 зʼявляться додаткові функції після релізу — деталі від розробників
Джерело:  online.ua

Щонайменше три функції з’являться у S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленнями, що надходитимуть вже після офіційного релізу 20 листопада.

Головні тези:

  • Після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 покращиться завдяки оновленням та додатковим функціям.
  • Розробники планують додати технічні нововведення, включаючи апаратне трасування променів та підтримку NVIDIA DLSS.
  • Крім того, гра отримає кросплатформні модифікації та багатокористувацький режим після запуску.
  • S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обіцяє надзвичайно напружений геймплей в унікальній атмосфері Чорнобильської зони відчуження.
  • Гра стане продовженням культової серії і пропонуватиме гравцям близько 40 годин інтенсивних пригод з чотирма варіантами кінцівки.

Як розробники доповнять гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl після релізу

Як зазначається, команда розробників з GSC Game World наразі допрацьовує гру, готуючись до дати релізу. Проте також розробники мають план післязапускової підтримки, що включає безплатні оновлення та анонсовані сюжетні DLC.

Зокрема після запуску в грі з’явиться три основні особливості. Перша з них — технічна.

Творці додадуть апаратне трасування променів, спеціальну технологію створення зображення тривимірних об'єктів чи сцени. Ймовірно, йдеться про технологію Lumen в двіжку Unreal Engine 5.

Щодо апаратного трасування променів, то нам ще рано, але ми експериментуємо з цим. Ми намагаємося, щоб це було у релізі, але малоймовірно, що ви отримаєте його під час запуску. Але NVIDIA DLSS буде, — розповів продюсер гри Слава Лук’яненко.

Ще дві функції, які з’являться в S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленнями після запуску — кросплатформні модифікації та багатокористувацький режим.

Після релізу, я не можу сказати коли саме, але ми хочемо зробити це якомога ближче до дати релізу, у нас буде офіційна підтримка модів. На наступний рік ми готуємо кілька нових, цікавих ініціатив. Ми прагнемо підтримувати як ПК, так і консолі, — зазначив Лук’яненко.

Що відомо про нову гру S.T.A.L.K.E.R. 2

Граючи за головного героя, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.

У трейлері, який називається "Час можливостей", можна побачити нові незвичайні локації, зустрічі з мутантами та "архіаномаліями", а також пункти, де можна відпочити та підготуватися до наступної напруженої місії.

Гра стане продовженням серії ігор S.T.A.L.K.E.R., події яких відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії.

Розробники зазначають, що для проходження гри знадобиться приблизно 40 годин, а в основній сюжетній лінії буде чотири варіати кінцівки.

PC Gaming Show визнав "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" найочікуванішою грою 2024 року.

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