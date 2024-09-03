У довгоочікуванній грі S.T.A.L.K.E.R. 2 зʼявляться додаткові функції після релізу — деталі від розробників

Щонайменше три функції з’являться у S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленнями, що надходитимуть вже після офіційного релізу 20 листопада.
Головні тези:
- Після релізу S.T.A.L.K.E.R. 2 покращиться завдяки оновленням та додатковим функціям.
- Розробники планують додати технічні нововведення, включаючи апаратне трасування променів та підтримку NVIDIA DLSS.
- Крім того, гра отримає кросплатформні модифікації та багатокористувацький режим після запуску.
- S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl обіцяє надзвичайно напружений геймплей в унікальній атмосфері Чорнобильської зони відчуження.
- Гра стане продовженням культової серії і пропонуватиме гравцям близько 40 годин інтенсивних пригод з чотирма варіантами кінцівки.
Як розробники доповнять гру S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl після релізу
Як зазначається, команда розробників з GSC Game World наразі допрацьовує гру, готуючись до дати релізу. Проте також розробники мають план післязапускової підтримки, що включає безплатні оновлення та анонсовані сюжетні DLC.
Зокрема після запуску в грі з’явиться три основні особливості. Перша з них — технічна.
Творці додадуть апаратне трасування променів, спеціальну технологію створення зображення тривимірних об'єктів чи сцени. Ймовірно, йдеться про технологію Lumen в двіжку Unreal Engine 5.
Ще дві функції, які з’являться в S.T.A.L.K.E.R. 2 з оновленнями після запуску — кросплатформні модифікації та багатокористувацький режим.
Що відомо про нову гру S.T.A.L.K.E.R. 2
Граючи за головного героя, на ім'я Скіф, гравці досліджуватимуть зону, повну мутантів, радіації та ворожих угруповань.
У трейлері, який називається "Час можливостей", можна побачити нові незвичайні локації, зустрічі з мутантами та "архіаномаліями", а також пункти, де можна відпочити та підготуватися до наступної напруженої місії.
Гра стане продовженням серії ігор S.T.A.L.K.E.R., події яких відбуваються в наш час у Чорнобильській зоні відчуження, де після викиду радіації почали з'являтися аномалії.
Розробники зазначають, що для проходження гри знадобиться приблизно 40 годин, а в основній сюжетній лінії буде чотири варіати кінцівки.
PC Gaming Show визнав "S.T.A.L.K.E.R. 2: Серце Чорнобиля" найочікуванішою грою 2024 року.
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