У грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності. Це допоможе відбудові України — відео
Категорія
Технології
Дата публікації

У грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності. Це допоможе відбудові України — відео

Михайло Федоров
Майдан Незалежності

У популярній онлайн-грі Fortnite детально відтворили Майдан Незалежності у Києві. Гравці можуть допомогти відбудовати амбулаторію на Миколаївщині.

Майдан Незалежності у Fortnite

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite є TheDonationMap, де детально відтворено Майдан Незалежності.

За словами Федорова, чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через United24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

Дякую паризькому Havas Play за ідею, а київському Havas Dgtl Kyiv за її реалізацію. Вдячний кожному, хто допомагає та підтримує UNITED24.

Долучитися можна за посиланням.

Що таке Fortnite

Онлайнова гра була розроблена у 2017 році американською компанією Epic Games.

Гра має кілька режимів, наприклад Battle Royale або Save the World, а також різні класи персонажів — солдати, ніндзя, мандрівники, конструктори.

Режим Battle Royale у 2018—2019 роках перетворився в культурний феномен, а у березні 2019 року кількість гравців у цей режим досягла 250 мільйонів.

У режимі Save the World 98% людського населення Землі раптово зникли, а гравцю треба знайти ресурси, вцілілих та інших союзників, для того, щоб знайти спосіб повернути Землю до її нормального стану.

Більше по темі

Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
"Дія" стала програмою з відкритим кодом. Що це означає
Михайло Федоров
Дія
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Microsoft та Amazon припинять доступ росіян до своїх хмарних продуктів
Microsoft
Категорія
Технології
Дата публікації
Додати до обраного
Роботи-онуки для літніх людей. У Німеччині розробили унікальний стартап
Робот

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?