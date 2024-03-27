У грі Fortnite відтворили Майдан Незалежності. Це допоможе відбудові України — відео

У популярній онлайн-грі Fortnite детально відтворили Майдан Незалежності у Києві. Гравці можуть допомогти відбудовати амбулаторію на Миколаївщині.

Майдан Незалежності у Fortnite

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що відтепер в одній з найпопулярніших онлайн-ігор світу Fortnite є TheDonationMap, де детально відтворено Майдан Незалежності.

За словами Федорова, чим більше гравець проведе часу на мапі, тим більше грошей надійде на відновлення України через United24, а саме на відбудову Прибузької амбулаторії на Миколаївщині.

Дякую паризькому Havas Play за ідею, а київському Havas Dgtl Kyiv за її реалізацію. Вдячний кожному, хто допомагає та підтримує UNITED24. Поширити

Долучитися можна за посиланням.

Що таке Fortnite

Онлайнова гра була розроблена у 2017 році американською компанією Epic Games.

Гра має кілька режимів, наприклад Battle Royale або Save the World, а також різні класи персонажів — солдати, ніндзя, мандрівники, конструктори.

Режим Battle Royale у 2018—2019 роках перетворився в культурний феномен, а у березні 2019 року кількість гравців у цей режим досягла 250 мільйонів.

У режимі Save the World 98% людського населення Землі раптово зникли, а гравцю треба знайти ресурси, вцілілих та інших союзників, для того, щоб знайти спосіб повернути Землю до її нормального стану.