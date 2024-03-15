Microsoft та Amazon припинять доступ росіян до своїх хмарних продуктів
Категорія
Технології
Дата публікації

Microsoft та Amazon припинять доступ росіян до своїх хмарних продуктів

Microsoft
Джерело:  online.ua

Американські техногіганти Microsoft та Amazon оголосили про припинення доступу до своїх хмарних продуктів на території Росії з 20 березня.

Microsoft та Amazon “обмежать” росіян

Американські компанії згідно санкцій ЄС проти РФ припиняють надання послуг.

Про це повідомляє російська компанія Softline.

Компанія Softline підтвердила отримання офіційної інформації від Microsoft і Amazon щодо припинення доступу до хмарних продуктів на території Росії.

Унаслідок цього можливі функціональні обмеження в роботі хмарних продуктів і сервісів Microsoft, Amazon і Google.

Згідно з листами від правовласників, від 20 березня буде припинено доступ до хмарних продуктів, таких як Power BI, Dynamics CRM та інші.

Ми очікуємо, що припинення також торкнеться хмарних рішень, що містять ці продукти.

Обмеження будуть впроваджені відповідно до 12 пакету санкцій Європейського союзу, що обмежує постачання в Росію програмного забезпечення для бізнес-аналітики (business intelligence (BI), Customer Relationship Management (CRM) та інших продуктів.

Для російських компаній це означає, що скористатися цими продуктами або отримати доступ до даних, що містяться в них, з 20 березня 2024 року буде неможливо, — йдеться у повідомленні. — Мова може йти про всі хмарні продукти Microsoft, Amazon і Google, які правовласники визначать як заборонені для постачання у РФ.

Російські хакери атакували Microsoft

8 березня компанія Microsoft заявила, що хакерська група Midnight Blizzard, яку фінансує Росія, отримала доступ до деяких її сховищ вихідного коду та внутрішніх систем після хакерської атаки у січні.

За даними Microsoft, у лютому зловмисники збільшили обсяг хакерських деяких аспектів атаки в 10 разів, порівняно з і без того великим обсягом, який спостерігався в січні 2024 року.

У компанії додали, що Midnight Blizzard прагне використати знайдені нею секрети різних типів, якими поділилися з клієнтами.

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