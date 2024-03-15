Microsoft и Amazon прекратят доступ россиян к своим облачным продуктам
Категория
Технологии
Дата публикации

Microsoft и Amazon прекратят доступ россиян к своим облачным продуктам

Microsoft
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Источник:  online.ua

Американские техногиганты Microsoft и Amazon объявили о прекращении доступа к своим облачным продуктам на территории России с 20 марта.

Microsoft и Amazon "ограничат" россиян

Американские компании согласно санкциям ЕС против РФ прекращают предоставление услуг.

Об этом сообщает российская компания Softline.

Компания Softline подтвердила получение официальной информации от Microsoft и Amazon о прекращении доступа к облачным продуктам на территории России.

В результате возможны функциональные ограничения в работе облачных продуктов и сервисов Microsoft, Amazon и Google.

Согласно письмам от правообладателей, с 20 марта будет прекращен доступ к облачным продуктам, таким как Power BI, Dynamics CRM и другие.

Мы ожидаем, что прекращение также коснется облачных решений, содержащих эти продукты.

Ограничения будут внедрены в соответствии с 12 пакетом санкций Европейского союза, ограничивающим поставки в Россию программного обеспечения для бизнес-аналитики (BI), Customer Relationship Management (CRM) и других продуктов.

Для российских компаний это означает, что воспользоваться этими продуктами или получить доступ к содержащимся в них данным с 20 марта 2024 года будет невозможно, — говорится в сообщении. — Речь может идти обо всех облачных продуктах Microsoft, Amazon и Google, которые правообладатели определят как запрещенные для снабжения РФ.

Российские хакеры атаковали Microsoft

8 марта компания Microsoft заявила, что хакерская группа Midnight Blizzard, финансируемая Россией, получила доступ к некоторым ее хранилищам исходного кода и внутренним системам после хакерской атаки в январе.

По данным Microsoft, в феврале злоумышленники увеличили объем хакерских некоторых аспектов атаки в 10 раз по сравнению с и без того большим объемом, наблюдавшимся в январе 2024 года.

В компании добавили, что Midnight Blizzard стремится использовать найденные ею секреты разных типов, которыми поделились с клиентами.

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